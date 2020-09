20-Jähriger beschädigt Autos und prügelt sich

Ein 20-jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Biberach randaliert. Dabei beschädigte er mehrere Autos, schlägerte sich und warf Flaschen. Die Polizei musste ihn schließlich in Gewahrsam nehmen.

Wie die Beamten berichten, seien sie am Freitag gegen 23.45 Uhr zum Parkplatz des Biberacher Landratsamtes, in die Nähe des Wielandparks, gerufen worden. Dort hatte der junge Mann mit einer Glasflasche bereits die Motorhaube eines parkenden Pkw beschädigt. Anschließend war er mit einem 18-Jährigen in Streit geraten und hatte diesen über die Motorhaube seines Pkw gezogen. Dieses Fahrzeug wies nun ebenfalls Beschädigungen auf. Der Aggressor ging aber noch weiter: Der nächste Streit ergab sich schließlich in der Nähe einer Tankstelle in der Rollinstraße gegen 00.10 Uhr. Diesmal nahm er handfestere Formen an. Ein bislang Unbekannter schlug dem 20-Jährigen laut Polizeiangaben eine Glasflasche auf den Kopf.

Anschließend randalierte der junge Mann bis zum Eintreffen der Polizei auf der Straße weiter. Da er sich auch von den Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich von ihnen in Gewahrsam genommen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Nachdem ein Arzt die Haftfähigkeit des Mannes bescheinigt hatte, wurde dieser zur Ausnüchterung in einer Polizeizelle untergebracht.