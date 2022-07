20-Jährige wehrt sich gegen Taschendiebe – Polizei sucht Zeugen

Ein Raub scheitert an der Gegenwehr einer jungen Dame: Am frühen Sonntagmorgen hatte sich kurz vor vier Uhr eine 20-Jährige auf eine Parkbank auf dem Gigelberg gesetzt, um auf ihren Partner zu warten. Sie döste hierbei leicht ein. Als sich zwei Männer an ihrer Umhängetasche zu schaffen machten und diese offensichtlich stehlen wollten, wachte sie wieder auf und wehrte sich aktiv gegen die Angreifer. Einer der beiden Männer zerrte mit aller Kraft an der Umhängetasche, um sich dieser zu bemächtigen. Die 20-Jährige konnte sich aus einem Festhaltegriff befreien, ihr gelang samt ihrer Tasche die Flucht. Die Kriminalpolizei in Biberach sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Tatzeugen und auch nach den beiden Tätern. Die beiden Angreifer wurden wie folgt beschrieben: beide dunklere Hautfarbe, arabisches Aussehen, zwischen 25-30 Jahre alt, sie sprachen während der Tatausübung untereinander in einer arabisch klingenden Sprache. Der Hauptangreifer soll circa 1,80 Meter groß gewesen sein, er hatte dunkelrote und zu einem Zopf zusammengebundene Haare, der zweite Täter ist circa 1,60 Meter groß.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Biberach unter Telefon 07351/4470 entgegen.