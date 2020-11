20 festlich geschmückte Hütten erwarten die Biberacher

20 festlich geschmückte Weihnachtshütten bringen von Samstag, 28. November, bis Sonntag, 13. Dezember, vorweihnachtliche Atmosphäre in die Innenstadt Biberachs. Der Adventsmarkt hat täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs und samstags bereits ab 10 Uhr.

In diesem Jahr kann der Biberacher Christkindles-Markt nicht wie gewohnt stattfinden, da die aktuelle Situation dies nicht zulässt. Stattdessen hat sich die Stadtverwaltung für einen kleinen, aber feinen Biberacher Adventsmarkt eingesetzt, eine reduzierte Form, dezentral im Museumsinnenhof und auf dem Viehmarktplatz. Das Sortiment der weitläufig verteilten Marktstände reicht von weihnachtlichem Schmuck und Dekoartikeln bis hin zu Textilien, Spielwaren und abgepackten Lebensmitteln und Leckereien für den Genuss zu Hause. Bei einem Großteil der Marktstände wechseln sich die Marktbeschicker nach einer Woche ab. Dies garantiert eine bunte Mischung an Angeboten. Gastro-Angebote mit einer Zubereitung von Speisen und Getränken in den Hütten sowie der Verkauf von Alkohol sind in diesem Jahr nicht möglich.

Wunderbar auf die Adventszeit stimmen im Dezember weihnachtliche Stadtführungen ein. Die Durchführung ist abhängig von der aktuellen Corona-Verordnung. Alle Informationen und genaue Termine gibt es online unter www.biberach-tourismus.de.

Und obwohl der Nikolaus die Biberacher Weihnachtsmaus in diesem Jahr nicht persönlich an die Kinder verteilen kann, hat er sie nicht vergessen. Die Kinder können sich die Maus am Samstag, 5. Dezember, direkt an der Christkindles-Poststelle auf dem kleinen Adventsmarkt abholen.

Bei der Aktion Weihnachtsfenster werden liebevoll dekorierte Weihnachtsfenster gesucht. Ein schön geschmücktes Fenster verbreitet gerade in diesen besonderen Zeiten Adventsstimmung. Bilder der geschmückten Fenster können per E-Mail an tourismus@biberach-riss.de gesendet werden. Alle Einsendungen werden auf der Homepage www.biberacher-christkindlesmarkt.de veröffentlicht. Unter allen Teilnehmenden werden Gewinner ausgelost, die sich über ein weihnachtliches Geschenk freuen können. Teilnahmeschluss ist der 6. Dezember.

In diesem Jahr ist die Christkindles- Poststelle in Hütte 5 auf dem kleinen Adventsmarkt zu finden. Ab 28. November können Kinder ihren Brief an das Christkind in den eigens dafür aufgestellten Briefkasten einwerfen. Im Unterschied zu den sonstigen Jahren kann man den Brief in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation nicht vor Ort verfassen. Dafür kann man aber eine Vorlage an der Christkindles-Poststelle im Museumsinnenhof abholen oder sich diese unter www.biberacher-christkindlesmarkt.de herunterladen. Der Wunschzettel kann dann ausgefüllt in den Briefkasten eingeworfen werden. Natürlich kann auch ein eigens geschriebener oder gemalter Brief abgeben werden. Darüber freut sich das Christkind ganz besonders. Jeder eingegangene Brief eines Kindes wird vom Christkind beantwortet. Also sollten die Kinder den Absender auf dem Brief keinesfalls vergessen.