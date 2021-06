20 Euro zahlen, für 25 Euro einkaufen: So funktioniert die Biberacher Stadtoffensive

Trotz staatlicher Hilfsprogramme sind die Biberacher Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen durch die monatelangen Schließungen in starke Bedrängnis geraten. Weil diese Betriebe aber ein unverzichtbarer Teil für eine lebendige Innenstadt sind, will die Stadt sie mit der Stadtoffensive unterstützen. Mit 25 000 Euro bezuschusst die Stadt deshalb den Verkauf von 5000 Sondergutscheinen, die eine Gesamtkaufkraft von 125 000 Euro haben.

Flanieren, Einkaufen, Einkehren oder Freunde treffen: All das soll jetzt wieder möglich sein und Biberach wieder quirliges Stadtzentrum haben. An der Aktion Stadtoffensive nehmen 47 Betriebe teil, die direkt vom Lockdown betroffen waren. Unabhängig davon profitierten alle Geschäfte von einer zusätzlichen Belebung der Stadt, hebt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung hervor. Und so funktioniert das Ganze:

Die Gutscheine: Der Gutschein kostet 20 Euro. Bei Einlösung bis zum 31. Oktober 2021, gibt die Stadt einen Bonus von fünf Euro pro Gutschein dazu. Das heißt: 20 Euro zahlen, für 25 Euro einkaufen. Pro Person können maximal vier Gutscheine erworben werden. Mehrfachbestellungen sind nicht möglich. Insgesamt werden 5000 Gutscheine verkauft. Bei entsprechendem Erfolg stehe der Gemeinderat einer Ausweitung wohlwollend gegenüber, teilt die Stadt mit.

Alle Gutscheine können ab Kauf bis zum 31. Dezember 2022 eingelöst werden. Den Bonus über fünf Euro pro Gutschein gibt es bei einer Einlösung bis zum 31. Oktober 2021.

„Ziel des Sondergutscheines ist es, einen Kaufanreiz zu bieten und die Innenstadt zu beleben. Damit alle Seiten von der Idee profitieren, wird eine zeitnahe Einlösung der Gutscheine durch einen städtischen Bonus gefördert“, erklärt der Erste Bürgermeister Ralf Miller. Eine Teil- oder Barauszahlung ist allerdings nicht möglich. Der Sondergutschein der Stadt Biberach kann nur mit dem vollständigen Betrag bei den jeweiligen Akzeptanzstellen eingelöst werden. Der Gutscheinverkauf erfolgt online , solange der Vorrat reicht). Er läuft seit Montag. Zum Webshop geht es online über www.biberach-riss.de.

Wer keine Onlinebestellmöglichkeit hat, kann den Gutschein telefonisch beim Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, Telefon 07351/51-505, bestellen. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung.

Alle Gutscheine werden nach Zahlungseingang kostenlos zugeschickt. Der Gutschein kann bei allen teilnehmenden Einzelhändlern, Dienstleitern, Gastronomen eingelöst werden. Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht wird auf der städtischen Homepage veröffentlicht und liegt den bestellten Gutscheinen bei.

Kostenloser Stadtlinienverkehr, kostenlos ins Parkhaus: An den ersten vier Samstagen im Juli, am 3. / 10. / 17. und 24., wird der ÖPNV im Biberacher Stadtlinienverkehr kostenlos angeboten. Alle Fahrten innerhalb der Stadtgrenze von Biberach sind kostenlos, hierzu zählen auch die Fahrten aus den Ortsteilen Mettenberg, Rißegg, Rindenmoos, Ringschnait, Stafflangen, Hofen und Winterreute. Auch bei Fahrten im Anrufsammeltaxi werden innerhalb der Stadtgrenzen nur Fahrscheine mit 0 Euro ausgegeben.

An diesen vier Samstagen im Juli ist das Parken in den städtischen Parkhäusern ebenfalls kostenlos.

„Spaß am Samstag“: Das Kulturangebot „Spaß am Samstag – Kultur an drei Orten“ wird fortgeführt. 35 Künstler(gruppen) performen an den Samstagen, jeweils um 10, 11 und 12 Uhr, in der Innenstadt. Je eine halbe Stunde geht der Auftritt, anschließend wechseln die Künstler den Standort. Die Besucher erwartet ein Mix aus Blas-, Rock-, Jazz- und Popmusik, Tanzdarbietungen – von den Funky Kidz über die Rocking Biber. So werden die drei Plätze in der Innenstadt kurzerhand zur Bühne für alle Kulturliebhaber. Am 18. September laden zum Abschluss interkulturelle Künstler auf eine kurze musikalische Weltreise ein. Das detaillierte Programm gibt es unter www.kulturkalender-biberach.de unter dem Reiter „Veranstaltungsreihen“ zu finden.

„Es wird ein Kraftakt werden, gemeinsam die Innenstadt belebt zu halten“, sagt Christian Heinzel vom Verein Bibercard, „daher ist es gut, dass durch das neue Konzept ein starker Impuls seitens der Stadt Biberach gegeben wird.“ Man freue sich sehr, dass durch das neue Stadtmarketingkonzept das Thema Innenstadtbelebung nochmals einen höheren Stellenwert als bisher bekomme.

Vor allem das Thema Digitalisierung sei der Werbegemeinschaft sehr wichtig. Hier verspreche man sich durch die Mitarbeit im Arbeitskreis Citymarketing, „dass wir zusammen mit der Stadtverwaltung und den Mitstreitern im Arbeitskreis erreichen, das umfangreiche Biberacher Angebot angefangen bei der Gastronomie, über den Einzelhandel bis hin zu den Dienstleistern im Netz in Zukunft besser sichtbar machen zu können.“

Wichtig werde sein, weitere neue, experimentelle Projekte umzusetzen, um die Einzigartigkeit unserer Stadt zu unterstreichen und die notwendigen Frequenzen zu erhalten.