1902 Euro beim Adventskonzert für die Missionsstation erspielt

Der gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinde zur Hl. Dreifaltigkeit Eugen Mohr trat in einer vollbesetzten Kirche ans Rednerpult und lobte die Spieler für die jahrzehntelange Tradition, immer am ersten Adventssonntag für den guten Zweck auf dem Mittelberg zu spielen. Ebenso dankte der Missionsprokurator der Erzabtei St. Ottilien, Pater Maurus, dem Orchester für das alljährliche Konzert für die Missionsstation in Ostafrika und erläuterte den Zuhörern, dass der Biberacher Bruder Benedikt vor vielen Jahren in den Orden eintrat und als Zimmerer in Ndanda viele Jahre gewirkt hatte. Insgesamt wurden 1901,90 Euro gespendet.

Es wurde ganz ruhig und feierlich beim Konzert unter der Leitung von Ursula Glöggler Sproll. Fast verhallend ertönte das Stimmungsbild „Vor einer alten Kirche“ in den Advent hinein. Tänzerisch rund gelang danach die Bach Kantate „Schafe können sicher weiden“ in erbauender Akustik gespickt mit leichten Trillern. Pompös erfüllte „Zadok the Priest“ anschließend die Kirche mit Passagen in fortissimo. Festlich schreitend erklang das „Ave Maria“ von Caccini in den einzelnen Orchesterstimmen.

Besonders schön traten die zwei Violinen beim „Concerto in F“ von Johann Christoph Pepusch hervor, gespielt von Esther und Klaus Pfalzer. Die Saiteninstrumente gestalteten in zwei schnellen und zwei langsamen Sätzen akzentuiert und fein aufeinander abgestimmt die herausragenden Führungsstimmen zu den Akkordeonparts. Zwei vom Orchester aufgeführte Teile „Prière à Notre Dame“ und „Toccata“ aus der der „Suite Gothique“ passten hervorragend in diese vorweihnachtliche Klangwelt.

Doch kaum erklangen die ersten Töne des letzten Stückes, wurde es Weihnachten in Biberach. Die in schreitendem Tempo wiegenden, sich in Soli und Orchesterparts echoartig wiederholenden Melodieteile des Biberacher Pastorales, weckten zum Abschluss des Adventskonzertes viele Emotionen. Das Harmonikaorchester und die Solisten wurden mit großem Beifall beschenkt.