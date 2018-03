19 000 Stunden Engagement

Die Helferinnen und Helfer von Bereitschaft, Wasserwacht, Sozialarbeit und Jugendrotkreuz des Ortsvereins Biberach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben im vergangenen Jahr gemeinsam über 19 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. In der Jahreshauptversammlung des Biberacher DRK beendet der stellvertretende Vorsitzende Herbert Schilling nach 23 Jahren seine Tätigkeit.

In seinem Bericht informiert Bereitschaftsleiter Thomas Schilling über das vergangene Jahr. Die Helfer der DRK-Bereitschaft Biberach waren 2017 bei 772 Veranstaltungen wie Sanitätswachdiensten, Dienstabenden oder Blutspendeaktionen aktiv. Im Bereich der Blutspende konnte das Vorjahresergebnis um fast 150 volle Konserven übertroffen werden – dank der fleißigen Blutspender aus der Biberacher Bevölkerung. 2129 Blutkonserven wurden somit gesammelt und dem Blutspendedienst übergeben. Die Einsatzgruppe der Bereitschaft rückte zu sieben Einsätzen aus: Ein Großteil der Einsätze war der Versorgung und Betreuung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biberach bei diversen Gebäudebränden zuzuschreiben.

JRK-Ortsgruppenleiter Jan Paul Baur berichtete, dass die Mitglieder des Jugendrotkreuzes sich 590 Stunden bei Gruppenstunden, Wettbewerben und als Unterstützung bei Sanitätswachdiensten engagierten.

Die Wasserwacht leistete fast 2000 Ausbildungs- und Arbeitsstunden. „Unsere insgesamt sieben Schwimmausbilder haben alle Hände voll zu tun“, erklärte der Leiter der Wasserwacht, Frank Beyer. Im vergangenen Jahr erschwammen sich 15 Mitglieder das Seepferdchen-Abzeichen, 15 Mitglieder das Deut-sche Jugendschwimmabzeichen in Silber und elf Schwimmer das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze sowie 15 Schwimmer das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber.

Im Bereich der Sozialarbeit konnten acht Helfer die sechs Behindertentreffen im Landkreis mit 265 Stunden unterstützen und übernahmen Fahrdienste oder halfen bei den Kaffeerunden.

Bereitschaftsleiter Thomas Schilling und Bereitschaftsleiterin Claudia Steinhilber begrüßten Andreas Kolesch als neues Mitglied. „Das freiwillige Engagement der Helfer für das Rote Kreuz ist beispiellos. Der Ortsverein ist aus der Stadt nicht wegzudenken und stets ein zuverlässiger Partner. Es ist schön, dass sich immer wieder Menschen dazu entschließen, sich ehrenamtlich zu engagieren.“, lobte der Vorsitzende Norbert Zeidler.

Zeidler dankt Schilling

In diesem Jahr wählte der DRK-Ortsverein Biberach seine Vorstandschaft neu. Der stellvertretende Vorsitzende Herbert Schilling, der seit Gründung des Ortsvereins vor 23 Jahren diesen Posten innehatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde aus der Vorstandschaft verabschiedet. Norbert Zeidler dankte ihm für seine Tätigkeit im Vorstand: „41 Jahre in Leitungs- oder Führungspositionen im DRK-Ortsverein Biberach: Herbert Schilling hat nicht nur das Vereinsleben, sondern auch die Menschen sehr geprägt. Er war für viele ein Wegbereiter und ein Wegbegleiter.“ Auch Stefan Hutzenlaub, zwölf Jahre lang Kassierer des DRK-Ortsvereins, schied auf eige-nen Wunsch aus dem Gremium aus. „Dass er seine Arbeit sehr gut und zuverlässig wahrgenommen hat, zeigten die als vorbildlich gelobten Kassenbücher“, so Zeidler.

Der bisherige Vorsitzende Norbert Zeidler und sein Stellvertreter René Müller erhielten erneut das Vertrauen der Mitglieder.

Als Beisitzer wurden Tamara Bendel, Stefan Does und Joachim Kästle, als Ortsvereinsärztin Dr. Lisa Schneider gewählt. Den Posten des Kassierers übernimmt Marc Stammet.

Zur Leiterin der Sozialarbeit wurde Ana Isabel Runge, als ihr Stellvertreter Wolfgang Reich, gewählt.