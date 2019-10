19 Studierende starten in Bachelor-Studiengang

Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen hat den dritten Studierendenjahrgang an der Matthias-Erzberger-Schule (MES) begrüßt. Der Bachelor-Fernstudiengang „Sozialpädagogik und Management“ erfreut sich auch im dritten Jahr großer Beliebtheit.

Mit diesem Bildungsgang, der in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands und dem Biberacher Förderverein für berufliche Fortbildung durchgeführt wird, reagiert die Fachschule für Sozialpädagogik der MES auf den Trend der zunehmenden Akademisierung von Führungskräften in den Sozialberufen. Ziel der MES ist die feste Etablierung von akademischen Ausbildungsgängen an der Schule.

Formal gesehen handelt es sich um einen Fernstudiengang; die verschiedenen Seminare finden aber im Zuständigkeitsbereich der MES statt. Auch die beiden Studienbetreuer Andreas Stehle und Udo Zimmermann sind Lehrkräfte der Schule.

Der Studiengang sei als besondere Wertschätzung und Anerkennung aller, die sich der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verschrieben haben, zu sehen, so die zuständige Fachabteilungsleiterin der Sozialpädagogik an der MES, Michaela Baur, die zudem erfreut feststellt, dass durch diesen Studiengang „die überfällige Aufwertung des Berufsfelds“ stattfindet.

Die 19 Studierenden können begleitend zu ihrer laufenden beruflichen Tätigkeit studieren, sodass kein Verdienstausfall verkraftet werden muss. Für viele ist auch das Argument von Bedeutung, dass für das Studium kein Wohnortswechsel vorgenommen werden muss und zusätzliche Kosten dadurch entfallen. Die abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher oder Heilerzieher wird vollständig auf das Studium angerechnet, sodass bereits die Hälfte der Studienpunkte erreicht ist.

In ihrer Ansprache betonte die neue Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen die Bedeutung des Studiengangs für die Verbesserung der Positionierung der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Die „doppelte Qualifizierung“ durch einen berufspraktischen Abschluss und den Studienabschluss öffne eine Vielzahl von Tätigkeits- und Aufgabenbereichen bei unterschiedlichen Arbeitgebern, so die Schulleiterin.

Die Studieninhalte gliedern sich in die vier Blöcke pädagogische Kompetenz, Managementkompetenz, personale und soziale Kompetenz sowie Aktivitäts- und Handlungskompetenz. Aus diesem breit gefächerten Ausbildungsspektrum ergibt sich eine wissenschaftlich angelegte berufliche Qualifizierung, die mit dem Bachelorabschluss gekrönt wird. Mit diesem akademischen Abschluss erfüllen die Absolventen zudem die formalen Voraussetzungen für ein Masterstudium an einer nationalen oder internationalen Hochschule.