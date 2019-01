19 neue Schiedsrichter für den Bezirk Riß

Obmann Jochen Oelmayer ist sehr zufrieden: Er kann demnächst bis zu 21 neue Schiedsrichter für Fußballspiele einsetzen. 19 Teilnehmer des Neulingskurses der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß haben im Sportheim der TSG Maselheim-Sulmingen die Prüfung bestanden, zwei haben noch die Chance dazu in der Nachprüfung kommende Woche.

Besonders freut sich Oelmayer, dass acht der neuen Schiedsrichter – ausnahmslos Männer – zwischen 25 und 35 Jahre alt sind und so auch bald Spiele aktiver Mannschaften pfeifen können. Denn Unparteiische sind knapp im Bezirk, ihre Zahl ist in den zurückliegenden Jahren stetig zurückgegangen. Lehrwart Michael Kolb hatte den Neulingen in acht Schulungseinheiten die Regeln und Bestimmungen nähergebracht und war dabei auch auf Spezialfälle eingegangen. Dies sei ihm wieder sehr gut gelungen, sagte der Obmann. Nach dieser umfangreichen theoretischen Ausbildung folgt nun bald die Praxis: In der Rückrunde werden die Referees bei ihren ersten Spielleitungen auch praktische Erfahrungen sammeln, betreut von erfahrenen Schiedsrichtern.