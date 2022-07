19-Jähriger geschlagen und beraubt

Ein 19-Jähriger in Biberach ist am frühen Freitagmorgen geschlagen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr im Bahnhofsgebiet. Der 19-Jährige lief in der Unterführung in Richtung Ulmer Straße, wurde dann von einem Unbekannten angesprochen und nach Bargeld gefragt. Als der 19-Jährige sich umdrehte, erhielt er wohl ohne Vorwarnung einen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Einer der Unbekannten entnahm dann aus der Geldbörse Bargeld. Mit dem Geld verschwanden die Täter unerkannt. Der 19-Jährige war stark alkoholisiert und konnte keine Beschreibung zu den Tätern abgeben. Eine Anzeige erstattete der junge Mann erst 30 Minuten nach der Tat. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.