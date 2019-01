18Karat und Elite sind die Besten beim Planspiel Börse

Elf Wochen lang haben sich 22 000 Teams aus 15 Ländern beim Planspiel Börse der Sparkassen-Finanzgruppe mit den Chancen und Risiken von Wertpapieren auseinander. Dabei wickelten sie insgesamt mehr als 937 000 Aufträge ab.

Im Landkreis Biberach erzielten Jacqueline Bleher, Nadine Simon und Markus Wardetzki von der Gebhard-Müller-Schule in Biberach mit ihrem Team 18Karat in der Depotgesamtwertung den ersten Platz. Beim Nachhaltigkeitsertrag siegte das Team Elite mit Alperen Nalbantoglu, Malte Meister und Noah Schefold vom Pestalozzi-Gymnasium in Biberach.

Begleitet von der Kreissparkasse Biberach analysierten von Anfang Oktober bis Mitte Dezember im Landkreis Biberach mehr als 400 Schüler Aktienkurse und Wirtschaftsnachrichten. Dabei machte der DAX mit seinem Jahrestief den Schülern das Leben schwer. Der Spielverlauf war durch viel Bewegung am Aktienmarkt und auch Kursverluste für die Teilnehmer gekennzeichnet.

„Das Planspiel Börse ist sehr praxisnah aufgebaut“, erläutert Josef Ege von der Kreissparkasse Biberach. „Die Teilnehmer lernen, wie der Handel an der Börse funktioniert, welche Entwicklungen Einfluss auf den Aktienkurs haben, welche Strategien es gibt und auch, welche Aktien zu den eigenen Anlagezielen passen.“

Das Team der Gebhard-Müller-Schule investierte sein Spielkapital in Höhe von 50 000 Euro nur in wenige, vielversprechende Wertpapiere. Zum Ende des Spiels hatten die drei 51 255,27 Euro in ihrem Depot, gefolgt vom Team Gelb mit 51 147,80 Euro und der Gruppe Outplayers mit 51 034,14 Euro, beide vom Technischen Gymnasium in Biberach.

Alperen Nalbantoglu, Malte Meister und Noah Schefold setzten bei den nachhaltig bewerteten Aktien auf Klassiker und siegten so mit einem Ertrag von 2314,54 Euro. Dieses Ergebnis sicherte dem Team deutschlandweit Rang fünf. Die weiteren Plätze der Nachhaltigkeitswertung gingen mit 696,88 Euro an die Outplayers und mit 494,60 Euro an das Team Dino vom Technischen Gymnasium. Auf Einladung der Kreissparkasse Biberach verbringen die bestplatzierten Teams im April einen Tag in Stuttgart mit Taschengeld und Besuch der Börse.

Bundesweit gewann den Schülerwettbewerb ein Team der Sparkasse Osterode (Niedersachsen) mit einem Depotgesamtwert von 58 741,38 Euro. In der Nachhaltigkeitsbewertung siegte ein Team der Sparkasse Bayreuth mit einem Ertrag von 4626,52 Euro. Die nächste Spielrunde startet im Oktober.