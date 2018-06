18-Jährige fährt mit frisiertem Roller

Eine 18-Jährige ist am Dienstag in Biberach mit einem frisierten Motorroller unterwegs gewesen. Das teilt die Polizei mit. Ohne Helm und deutlich zu schnell war sie außerdem unterwegs. Eine Polizeistreife hielt die junge Frau gegen 18.30 Uhr in der Leipzigstraße an.

Bei der Verkehrskontrolle kam heraus, dass der Motorroller durch unzulässige technische Veränderungen erheblich schneller fahren konnte als erlaubt. Die 18-Jährige wird angezeigt, dies dürfte auch Auswirkungen auf den angestrebten Auto-Führerschein mit sich bringen.