175 Jahre TG Biberach: Ein Verein mit großer Strahlkraft

Mit einer imposanten Feierstunde ist am Dienstagabend in der Biberacher Gigelberghalle der 175. Geburtstag der Turngemeinde Biberach begangen worden. Die TG wurde auf den Tag genau am 10. Mai 1847 von 21 Männern gegründet. Inzwischen hat der Verein, der auf eine bewegte Geschichte zurückblickt, knapp 6000 Mitglieder, die in 28 Abteilungen Sport treiben.

„Offensichtlich war es dann doch nicht geheimzuhalten“, sagte der Erste Bürgermeister Ralf Miller, der just am selben Tag sein Wiegenfest feiert wie die TG. Miller, der den noch in der Reha befindlichen Oberbürgermeister Norbert Zeidler vertrat, wurde 58 Jahre alt und bekam neben netten Worten auch einiges aus oberschwäbischer Küche geschenkt.

Neue Sporthalle als Geschenk

Miller bedankte sich artig und wies darauf hin, dass die TG ja schon eine Woche zuvor mit der 13 Millionen Euro teuren Mali-Halle ihr erstes Geburtstagsgeschenk erhalten habe. Dort werden die TG-Handballer und -Hanballerinnen künftig ihre Heimspiele austragen und weitere Events stattfinden. Dennoch hatte der Bürgermeister noch einen Scheck in Höhe von 1750 Euro für die TG dabei. „So ganz ohne Geschenk gehts ja auch nicht.“

Miller betonte die Strahlkraft der TG nach innen wie nach außen. „In Biberach und auf der ganzen Welt hat die TG einen sehr guten Namen, der natürlich auch mit unserer Stadt verbunden wird.“ Die Stadt sei ohne die Turngemeinde nicht vorstellbar.

Nach Corona-Einschränkungen nimmt der Sport wieder Fahrt auf

Rechtzeitig zum Jubiläum, so Miller, sei wieder etwas Normalität entstanden. Die Pandemie sei mindestens für ein paar Monate ausgesetzt. Abstand und Maske spielten keine Rolle mehr. Aber gerade diese Zeit sei auch für die TG hart gewesen, die Mitgliederzahl ging zurück, aber dennoch habe man durch kreative Ideen auch den Sport in Biberach am Leben gehalten.

Besonderes hervorzuheben sei der überdurchschnittliche Anteil an Kindern und Jugendlichen im Verein. Nach Angaben von Vorstandschef Hans-Peter Beer sind 36 Prozent der Mitglieder unter 18 Jahre jung. „Das mache mich besonders stolz, weil es das nicht so oft gibt“, erklärte Beer. Ebenso sei er zufrieden und glücklich, dass es in Biberach eben eine Sportmeile gebe, die es ermögliche, nahezu alle Hallen und Stadien zu Fuß zu erreichen. „Das ist auch fast einmalig in Deutschland.“

Gute Sportstätten und hohe Zuschüsse

Beer dankte der Stadt für die große Unterstützung, sprich für die kostenlose Überlassung der Sportstätten, die überdurchschnittlichen Zuschüsse beim Sportstättenbau und die Zuwendung für das Jugendprojekt Kissimo. Zwei junge Mädchen aus dem Kissimo, Lara Weber und Marie Huchler, hatten die Festgemeinde gleich zu Beginn des Abends begeistert. Aber auch die Gymnastinnen, Rock ’n’ Roller und der Spielmannszug gaben einen beeindruckenden Einblick in ihre Trainingsarbeit.

Beer zeigte auch die Erfolgsbilanz der TG auf. Besonders herausragend dabei die Deibler-Brüder und Jutta Renner im Schwimmen, Vanessa Riedmüller im Fechten oder Annabel Breuer im Rollstuhlsport. Alle und noch viele andere hätten den Namen TG Biberach in die Welt getragen und seien mit Medaillen zurückgekehrt.

Vereine sind immer in Bewegung

Neben Bürgermeister Miller machten noch zwei weitere Redner die Bedeutung der TG Biberach im Sport deutlich. Der Präsident des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), Andreas Felchle, wies darauf hin, dass der Slogan der TG Biberach „Immer in Bewegung“ für den gesamten Sport gelte. Ein Verein in der Demokratie sei eben immer in Bewegung, verändere sich stetig und reagiere auf gesellschaftliche Veränderungen.

Gerade auch jetzt, wenn viele junge Flüchtlinge aus der Ukraine auch in die Sportvereine drängten. „Das ist eine sehr große Herausforderung, der wir uns stellen wollen.“ Es gehe dabei aber weniger um Integration wie bei der Flüchtlingswelle 2015, sondern mehr um die Betreuung der Menschen. Sport und Turnen habe in der Vergangenheit auch immer eine politische Bedeutung gehabt, was man bei einem näheren Blick auf 175 Jahre TG Biberach auch feststelle.

Zukunft der Vereine: Gemeinsame Projekte statt alljährliche Versammlung

Markus Frank, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds (STB), bestätigte dies, richtete seinen Blick aber eher in die Zukunft. Vereine müssten sich auf zunehmende Individualisierung, Digitalisierung und projektbezogene Kollektivierung einstellen. „Die klassische Hauptversammlung wird wohl sukzessive aussterben, zumal wir auch dafür sorgen müssen, das Ehrenamt weiter in Ehren zu halten. Das ist gerade im Sport einer der zentralen Zukunftsaufgaben“, betonte Markus Frank.

Kooperationen mit Kitas, Schulen und Seniorenzentren seien beispielsweise zwingend notwendig, um den Vereinssport langfristig am Leben zu halten. Zudem müsse man die moderne Arbeitswelt im Blick haben. Auch deshalb überreichte Frank die vom STB in Auftrag gegebene Studie 2030 an Hans-Peter Beer. „Da steht viel Spannendes drin.“