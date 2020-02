17 Vorträge rund ums Thema Bauen

Die Messe Bauplus in Biberach hat sich als Wissensbörse einen Namen gemacht. Das Vortragsforum der Messe bietet dieses Jahr 17 verschiedene Fachvorträge, so viele wie noch nie: gut verständliches Profiwissen rund ums Bauen und Sanieren. Die Bauplus findet am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle am Biberacher Berufsschulzentrum, Leipzigstraße 7, statt.

Mit Fördergeldern geht alles leichter: Seit 24. Januar 2020 können Bauherren deutlich mehr bekommen, denn das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung hat die Fördertöpfe gut gefüllt. Das gilt bei der Förderbank KfW wie auch beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz Bafa: Dort gibt es für Sanierungen bis zu 45 Prozent Zuschuss. Iris Ege von der Energieagentur Biberach stellt die Förderprogramme vor und sagt, worauf man achten muss (Sonntag, 13.30 Uhr).

Wer sanieren will, erfährt auf der Baumesse Konkretes. Spezialisten der Firma Prestle erklären den Weg zum neuen Bad (Samstag, 10.30 Uhr) sowie den Weg zur neuen Heizung (Sonntag, 10.30 Uhr), außerdem werden Lösungen für Klima-Anlagen vorgestellt, die man in Altbauten nachrüsten kann (Sonntag, 11.15 Uhr). Was der Gesetzgeber fordert beim Heizungs-Austausch und wie sich diese Forderungen dank Förderungen erfüllen lassen, darüber spricht Ingenieur Daniel Speck (Samstag, 15 Uhr).

Neue Fenster bieten bessere Wärmedämmung (Samstag, 14.15 Uhr) und schützen vor Einbrechern (Sonntag, 15.15 Uhr), Fensterbauer Max Semler kennt sich damit aus. Benedikt Häutle von Viessmann stellt Brennstoffzellen vor, um Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Gasanschluss zu beheizen (Samstag, 11.15 Uhr). Lösungen fürs vernetzte Zuhause, das „Smart Home“, erklärt Uwe Schneider von iHaus Automation (Samstag, 12.45 Uhr). Thomas Maucher vom Ziegelwerk Bellenberg zeigt moderne Ziegel und die bauphysikalischen Werte, die sie dank integrierter Dämmung erreichen (Sonntag, 15 Uhr).

Mit einer Photovoltaik-Anlage können Hausbesitzer gesetzliche Vorgaben für den Heizungstausch erfüllen. „Energiewende leicht gemacht“ heißt der Vortrag, den Thomas Simon von alb-elektric Huber hierzu hält (Samstag, 13.30 Ulm). Wie Infrarot-Heizungen funktionieren und wo sie gute Ergebnisse erzielen, darüber informiert Philipp Haller (Sonntag, 15.45 Uhr). Thomas Hägele spricht über Passivhäuser in Massiv-Bauweise (Samstag, 15.45 Uhr). Peter Gessler vom Bauberatungszentrum Süd gibt Einblicke in Bauherrenwissen: „So baue ich ein Haus“ (Samstag, 16.30 Uhr).

Soll man im Sommer das Kellerfenster offen oder geschlossen halten? Josef Höninger entlarvt mit seinen Tipps zu Heizen und Lüften so manche Gewohnheit als falsch (Sonntag, 12 Uhr). Warum Schimmel im Haus entsteht und wie man ihn vermeidet, auch darüber weiß Höniger als Sachverständiger Bescheid (Samstag, 12 Uhr). Die Caritas Biberach-Saulgau ist auf der Messe präsent, Robert Talaj stellt das Projekt Türöffner vor. Die Kirche will leerstehenden Wohnraum finden, um Wohnungssuchenden zu helfen (Sonntag, 12.45 Uhr).

Organisatorin Iris Ege hat dieses Jahr alle 45 Minuten ein neues Thema angesetzt. „Wir hören immer wieder, dass Messebesucher ihren Tag um ihren Wunschvortrag herum planen.“ Man kann die Termine auch im Internet und in der Messezeitung nachlesen. Wer Samstag und Sonntag Vorträge hören will, kauft ein verbilligtes Kombi-Ticket Damit kann man auf der Messe ein- und ausgehen.