17-Jähriger erstochen: Polizei findet nahe des Tatorts ein Messer

Nach der tödlichen Messerattacke Samstagnacht in Biberach hat die Polizei am Freitag ein Messer nahe des Tatorts gefunden. Ob es sich dabei tatsächlich um die Tatwaffe handelt, mit der ein 17-Jähriger erstochen wurde, ist noch unklar. Der mutmaßliche 20-jährige Täter sitzt bereits im Gefängnis. Bislang fehlte jede Spur von dem Messer.

Die Ermittlungen der Kriminalisten liefen auf Hochtouren. Dazu holten sie sich auch Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen, heißt es in einer gemeinsamem Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Gemeinsam suchten die Polizisten am Freitag erneut in der Nähe des Tatortes nach der Tatwaffe.

Mit mehr Personaleinsatz Messer entdeckt

Die Beamten fanden ein Messer, das sie sicherstellten. Die Ermittler und die Spezialisten der Spurensicherung wollen nun herausfinden, ob der Tatverdächtige damit auf den Jugendlichen eingestochen hat.

Bereits am Montag waren Polizisten mit Metalldetektoren ausgestattet und mit Hunden auf der Suche nach der Tatwaffe. Ohne Erfolg. Jetzt, mit mehr Personaleinsatz, konnte jedoch ein Messer sichergestellt werden.

Ergebnis des Blutalkoholtests liegt vor

Mittlerweile liegt auch das Ergebnis des Blutalkoholtests des mutmaßlichen Täters vor. „Der Test wurde mehrere Stunden nach der Tat erhoben“, sagt Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster von der Staatsanwaltschaft Ravensburg. „Wenn man den Wert zurückrechnet, kommt man auf einen Wert, der tatsächlich über drei Promille liegen könnte.“ Bei einem solchen Wert, stelle sich dann die Frage der Schuldfähigkeit.

In einem nächsten Schritt wird ein Gutachter hinzugezogen, der genau das prüfen soll. „Möglicherweise ist der mutmaßliche Täter eingeschränkt schuldfähig oder schuldunfähig“, so der Oberstaatsanwalt. Dabei werde auch geprüft, wie häufig der junge Mann zum Alkohol gegriffen hat und was möglicherweise der Grund dafür sein könnte.

