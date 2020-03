17 bestätigte Coronafälle - Landratsamt ordnet Schließung von Buden an

Das Kreisgesundheitsamt meldet fünf weitere bestätigte Coronafälle. Es handelt sich um drei Männer im Alter von 55, 56 und 60 Jahren, die zusammen in Ischgl waren, einen weiteren 56-jährigen Kreisbewohner und eine 46-jährige Frau. Alle fünf Personen sind in häuslicher Isolation. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen.

Derzeit gibt es im Landkreis Biberach 17 bestätige Fälle (Stand 17. März, 11 Uhr).

Soziale Kontakte, persönliche Treffen untereinander sind weitestgehend einzuschränken und auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren. Deshalb umfassen die derzeit bestehenden Regelungen, wonach Veranstaltungen und Versammlungen im Landkreis nicht mehr stattfinden dürfen, auch Jugendbuden und Buden im Landkreis. Darauf weist das Landratsamt hin.

Entsprechend den bestehenden Regelungen sind Buden und Jugendbuden ausnahmslos zu schließen und deren Betrieb ist sofort einzustellen. Der Kreisjungendring weist in einer Pressemitteilung ebenfalls darauf hin.

Jugendliche sollen auf Corona-Partys verzichten

Der Kreisjugendring Biberach bittet derweil um Solidarität mit besonders gefährdeten Personengruppen und appelliert deshalb an alle Kinder, Jugendlichen und Eltern die eingeleiteten Maßnahmen zu unterstützen und sich ab jetzt nicht mehr auf Spielplätzen, in Buden, Gruppenräumen oder privat in Gruppen zu treffen. Das teilt der Kreisjugendring in einer Pressemeldung mit.

Seitdem die Schulen im Landkreis Biberach geschlossen und alle Veranstaltungen und Versammlungen für die nächsten Wochen untersagt sind, könne bei Kindern und Jugendlichen schnell Langeweile aufkommen.

Bereits am Wochenende hätten vereinzelt Corona-Partys im Landkreis stattgefunden, zu denen Jugendliche spontan eingeladen hätten. Das Robert-Koch-Institut warne jedoch ausdrücklich davor, dass Kinder, die oft kaum Symptome zeigten, trotzdem den Erreger übertragen könnten. Dadurch werden sie zur Gefahr für Kranke und ältere Menschen.

