17 Arztpraxen entstehen neben der neuen Klinik in Biberach

Neben dem Klinikneubau in Biberach entsteht derzeit mit dem Ärztehaus ein weiterer wichtiger Bestandteil des künftigen Gesundheitscampus am Hauderboschen. Die Patientenversorgung in der Region wird damit weiterentwickelt. Bauherr und zugleich ausführendes Bauunternehmen ist die Firma Matthäus Schmid aus Baltringen.

Mit dem Ärztezentrum am Klinikum (AZK) entstehen auf vier Stockwerken etwa 6500 Quadratmeter Mietfläche und somit Platz für insgesamt 17 Arztpraxen und medizinnahes Gewerbe. Der Bedarf ist da, denn bereits jetzt sind fast alle Flächen vermietet. Unter anderem sollen ein Sanitätshaus, eine Apotheke, ein Fitness- und Präventionsangebot sowie mehrere Arztpraxen (HNO, Onkologie, Zahnarzt, Kinder- und Jugendarzt, KV-Notfallpraxis) die neuen Räumlichkeiten beziehen. Auch die Sana-Kliniken des Landkreises Biberach werden als Mieter mit mehreren Einrichtungen und Beteiligungen vertreten sein, weswegen die Fertigstellung des AZK auf den Klinikneubau abgestimmt ist. Zu diesen Einrichtungen gehören unter anderem ein MVZ, ein Labor, eine Pathologie sowie ein Ambulantes OP-Zentrum.

Die Sana-Kliniken sind jedoch nicht nur Mieter, sondern gleichzeitig stark an Planung und Umsetzung des Ärztezentrums am Klinikum beteiligt. „Wir freuen uns sehr, dass das Projekt nach der langen Vorbereitungsphase nun so zügig Gestalt annimmt“, sagt Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken, die uns bei der Realisierung des Ärztezentrums, insbesondere der intensiven Suche und Gewinnung von potenziellen Mietern, tatkräftig unterstützt haben. Allen voran die Matthäus-Schmid-Bauunternehmensgruppe aus Baltringen, die als Investor und Bauherr das Projekt planerisch betreut und in enger Zusammenarbeit mit den zukünftigen Mietern, dem Landkreis und Sana umsetzt.“

Zwei Flächen sind noch frei

Fridolin Schmid, Geschäftsführer von Matthäus Schmid Immobilien, zeigt sich ebenfalls erfreut: „Nach der viereinhalbjährigen Entwicklungs- und Planungsphase freuen wir uns sehr, dass wir jetzt endlich real und nicht nur digital in 3D bauen können“, so der Bauherr. „Dabei sind wir überzeugt, dass der Gesundheitscampus absolut zukunftsfähig und in seiner Struktur optimal für Biberach und die Umgebung ist“, stellt Geschäftsführer Fridolin Schmid fest. Das zeigt auch das große Interesse der zukünftigen Mieter: „Aktuell haben wir nur noch zwei Praxisflächen zu vermieten – Anfragen sind selbstverständlich herzlich willkommen.“ Der zukünftige Gesundheitscampus am Hauderboschen stelle einen wichtigen Schritt hin zu einer modernen Patientenversorgung im Landkreis Biberach dar. Ergänzend zum Klinikneubau der Sana-Kliniken, wird er verschiedene medizinische Einrichtungen beherbergen. Neben dem AZK ist bereits die radiologische Praxis fertiggestellt worden, darüber hinaus entstehen ein Dialysezentrum, eine Betreuungseinheit nebst Tagesklinik des Zentrums für Psychiatrie und eine Rettungswache des DRK. Durch die Zentrierung der verschiedenen Disziplinen bedeutet der Gesundheitscampus nicht nur kürzere Wege für die Patienten, sondern erleichtert auch die Vernetzung der Einrichtungen untereinander. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Gesundheitscampus einen großen Beitrag für eine moderne stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung in der Region leisten werden. Am Biberacher Hauderboschen entsteht derzeit die medizinische Versorgung der Zukunft, die in der Form einmalig in der Region ist“, so Jörißen abschließend.