16 Titel bei Bezirksmeisterschaften vergeben

Der TC Biberach ist Gastgeber der Jugend-Bezirksmeisterschaft des Bezirks Oberschwaben/Alb-Donau gewesen. Über das gesamte Gebiet des Bezirks verteilten sich die Titelträger. Mit vier Siegen lag Schwendi vorne, je drei Bezirkstitel holten der TC Ehingen und die TA SSV Ulm 1846. Zweimal war der TC Friedrichshafen und je einmal der TK Ulm, der TC Meckenbeuren-Kehlen, der TC Biberach und der TC Bad Schussenried siegreich.

Erfolgreich gestaltete sich das neue Konzept: Zum einen wurden wieder alle Wettbewerbe an einem Wochenende bestritten, zum anderen gab es erstmalig auch eine Konkurrenz für Juniorinnen und Junioren U8 im Kleinfeld.

Die Königsklasse der Juniorinnen wurde von Kristina Birst (TV Biberach-Hühnerfeld) angeführt. Ihre Mannschaftskollegin Angelina Flachs trat im Halbfinale nicht an, sodass Birst nach überzeugender Leistung in den vorherigen Runden ohne Spiel das Finale erreichte. Ihre Gegnerin Luisa Schöler hatte im Halbfinale mit 6:0, 6:1 Angelika Sidorova bezwungen. Im Finale der U16 traf die Ulmerin also auf die an Nummer eins gesetzte Birst, die in der Verbandsrunde bei den Frauen als Mannschaftkollegin von Schöler in Ulm spielen wird. Die ein Jahr ältere Ulmerin (Jahrgang 2002) spielte konsequent, nutzte beim 6:4, 6:4 ihre Chancen und holte den Bezirkstitel.

Ein hartes Endspiel lieferte sich Carolin Böhme (TA SF Schwendi) gegen Jule Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld) bei U14. Feyen holte Satz eins mit 7:5, Böhme konterte in Satz zwei mit 6:4 und danach kam ein extrem umkämpfter Tiebreak-Satz. Letztendlich war Böhme die Glücklichere und holte den entscheidenden Satz mit 15:13. Die U12 wurde in der Gruppe ausgespielt. Mit drei Siegen lag Johanna Öxle (TC Meckenbeuren-Kehlen) vor Jenna Frank (TA SF Schwendi). Zum Bezirkstitel U11 benötigte Thea Back (TK Ulm) sogar vier Siege, Maja Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld) wurde mit drei Siegen Zweite.

Stiefet gewinnt überlegen

Deutlich überlegen war die Siegerin Marla Stiefet (TA SF Schwendi) ihren Konkurrentinnen bei der U10. Sie verschenkte keinen einzigen Punkt und wurde vor Natalie Rothenbacher (TA TSG Achstetten) unangefochtene Siegerin. Wenig geschenkt haben sich im Finale der U9 die Kontrahentinnen Jana Stepanenko (TC Ehingen) und Francesca Parcelli (TC Weingarten). Die Ehingerin ging erst nach hartem Kampf mit 1:4, 4:0 und 7:5 vom Platz. Im Kleinfeld U8, wo auf Zeit gespielt wurde, holten sich die Schwendierinnen Kim Hummel und Katharina Magg die Plätze eins und zwei.

Bei den Junioren U18 zeigte Heiko Feyen (TC Friedrichshafen) keine Schwäche, gab in drei Matches nur sechs Games ab und wurde vor Julian Güttinger (TA SSV Ulm 18846) unangefochten Bezirksmeister der Königsklasse. Mit Spannung erwartet wurde die Konkurrenz der U16, bei der Michael Walser (TC Bad Schussenried) an Nummer eins gesetzt war. Wer seine Matches sah, musste neidlos anerkennen, dass er im entscheidenden Moment immer einen Tick zulegen konnte. Obwohl insbesondere sein Finalgegner Jakob Feyen so manchen Zauberschlag zeigte – letzten Endes ging Walser mit 6:2, 6:2 vom Platz. Auch die Halbfinals Feyen gegen Buck (TA SSV Ulm 1846) mit 6:2, 6:1 und Walser gegen Reinhardt (TC Friedrichshafen) mit 6:1, 6:1 waren eine eindeutige Sache.

Im Finale der U14 standen sich der Biberacher Tom Gutermann und der Schwendier Tim Schulz gegenüber. Gutermann schaffte es beim knappen 7:5-, 7:6-Sieg, den Titel zu holen. In der Altersklasse U13 trafen Julius Ohlhauser (TA SSV Ulm 1846) und Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen) im Finale aufeinander. Das Ergebnis liest sich kurios: Ohlhauser verlor im ersten Satz haushoch 0:6, schafft es aber, den zweiten Satz mit 6:3 für sich zu entscheiden. Der Tiebreak-Satz war dann nichts für schwache Nerven, der Ulmer holte ganz knapp mit 10:8 den Sieg.

Nemanja Bojkovic heißt der Bezirksmeister U12 und kommt vom TC Ehingen. Michael Morgenbesser (TC Friedrichshafen) lieferte drei Matches mit nur zwei abgegebenen Games bis zum Finale bei der U11. Erst gegen Jan Has (TK Ulm) musste er alles aufbieten, um mit 7:5 und 6:4 den Bezirkstitel zu holen. Niels Heigele (TA SSV Ulm 1846) lieferte eine konstante Leistung in der U10 ab. In fünf Matches nur zwei Games abzugeben, ist durchaus erwähnenswert. Auch Finalgegner Niklas Raff (TC Meckenbeuren-Kehlen) musste es verkraften.

Sowohl Luis Hummel (TA SF Schwendi) als auch Levin Hegele (TC Weingarten) zogen mit „weißer Weste“ ins Finale bei der U9 ein. Der Kampf um den Titel war entsprechend eng, Hummel entschied ihn mit 6:4, 1:4 und 7:2 zu seinen Gunsten. Die Reihenfolge bei U8 im Kleinfeld hieß Luis Lengler (TC Ehingen) vor Robin Müller (TV Biberach-Hühnerfeld).

Das Turnierteam des TC Biberach wurde unterstützt von Bezirkstrainerin Micki Kochendörfer. In der Turnierleitung saß Bezirkssportwart Stefan Hofherr, der in seiner zweiten Funktion als Oberschiedsrichter sozusagen arbeitslos war. „Die sportlichen Leistungen ließen eine gute Weiterentwicklung der Spielerinnen und Spieler erkennen, vielleicht gibt es bei den ,Württembergischen’ weitere Erfolge für den Bezirk“, so die Hoffnung bei den Verantwortlichen.