16-Jähriger fährt betrunken Fahrrad

Durch unsichere Fahrweise und fehlender Beleuchtung ist ein Jugendlicher Freitagnacht in Rißegg aufgefallen. Der 16-Jährige war mit seinem Fahrrad um 2.09 Uhr einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Biberach aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Eine Blutprobe wurde in der Klinik entnommen. Die Eltern des Jugendlichen wurden verständigt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er dem Vater übergeben.