15 000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Zwei kaputte Autos mit 15 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstag bei Biberach ereignet hat. Das berichtet die Polizei in einem Schreiben.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B312, die beiden Autos fuhren in Richtung Riedlingen. Aus Unachtsamkeit fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Seat Ibiza auf den vorausfahrenden Seat Ateca eines 28-Jährigen auf. Durch den Unfall kam der Seat Ateca nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto der Unfallverursacherin blieb am Fahrbahnrand stehen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, kamen jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos beziffert die Polizei auf etwa 15 000 Euro.