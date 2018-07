1500 Zuschauer unternehmen eine tänzerische Zeitreise

Unter strahlend blauem Himmel und Sonnenschein und später im Scheinwerferlicht ist am Mittwochabend die Generalprobe für den „Tanz durch die Jahrhunderte“ über die Bühne gegangen. Prunkvolle Kostüme in schillernden Farben beeindruckten die fast 1500 Zuschauer auf den ausverkauften Tribünen rund um den Marktplatz. Wer keinen Platz mehr ergattern konnte, ließ sich hinter den Absperrungen in frühere Zeiten entführen.

Zum Klang von Schäferpfeife, Schalmei und Flöte begann die Bauerntanzgruppe Biberach mit Gesang ihren Einzug auf den Marktplatz. Sie zeigten fröhliche Reigentänze aus dem späten Mittelalter begleitet von lauten „Hey“-Rufen. Den Schluss tanzten Männer, Frauen und Kinder gemeinsam. Fehlen durfte natürlich auch die beeindruckende, feurige Einlage des Feuerspuckers nicht.

Beim „Tanz durch die Jahrhunderte“ haben verschiedene Gruppen auf dem Biberacher Marktplatz gezeigt, wie die Menschen früher getanzt haben. Mehr als 1000 Besucher waren da. Wir haben in diesem Jahr die Charleston-Gruppe begleitet - sie haben das Tanzbein wie in den wilden 1920er-Jahren geschwungen...

Manch einer wollte sich mit dem Zuschauen allein nicht zufrieden geben und selbst in Aktion treten, wie ein kleiner Junge, der quer durch die Gruppe von rechts nach links lief und nicht so recht zu den historischen Gewändern der Bauern passen wollte.

Danach ging die Zeitreise ins 17. Jahrhundert. Vorgetragen von Schülern und Ehemaligen der Matthias-Erzberger-Schule in eleganten Samtkleidern gab es nun sehr anmutig wirkende Tänze zu bestaunen.

Mit einsetzendem Flutlicht wurden die Kleider immer prachtvoller und die Zuschauer wurden eingeladen zum Ball des Grafen Stadion zu Tänzen des Rokoko.

Weiter ging es mit dem Bürgerball zu Bismarcks Zeiten, begleitet vom Sinfonieorchester. Die Tänzer in Frack und weißen Handschuhen, die Tänzerinnen in wunderschönen Kleidern und ohne Perücken. Die temporeichen, schwungvollen Tänze begeisterten das mitgehende Publikum.

Die Kostüme werden knapper

Es folgten die modernen Tänze des 20. Jahrhunderts mit Charleston und Boogie-Woogie. Die Tanzpaare der Rocking Biber überzeugten mit unglaublicher Körperspannung und immer knapper werdenden Kostümen.

Auch Michael Jackson war dabei beim „Tanz durch die Jahrhunderte“ mit seinem berühmten Moonwalk, als Interpretation durch die Funky Kids. Diese rissen die Zuschauer mit ihrer unglaublichen Energie, die in den vielen gezeigten Elementen steckte, mit. Ein gelungener Tanzabend endete feierlich mit dem Schlussbild und dem Schützenlied. Und auch der Wettergott war in diesem Jahr gnädig – zumindest für die erste Aufführung.

Für die letzte Aufführung am Samstagabend sind die Wetterprognosen leider etwas durchwachsen. Zur Sicherheit empfiehlt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Internetseite des Schützenfests, auf der aktuelle Informationen gegeben werden, sollte der Beginn einer Veranstaltung witterungsbedingt verschoben werden oder sie ganz ausfallen müssen.