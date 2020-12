15 Verstöße gegen Maskenpflicht in Biberach

Mit Schwerpunktkontrollen hat die Polizei am Dienstag überprüft, ob sich die Menschen in der Region an die Vorschriften der Corona-Verordnung halten. Das Ergebnis ermutige, schreibt das Polizeipräsidium Ulm: Nur sechs Personen hätten angezeigt werden müssen.

Das Innenministerium hatte am Wochenende die Schwerpunktkontrollen angekündigt. Besonders die Pflicht zum Einhalten des Abstands und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hatten die Polizisten im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Ulm am Dienstag im Blick. Im öffentlichen Personennahverkehr ging es hauptsächlich um Kontrollen an Bahnsteigen und Bushaltestellen. Bereits dort gilt die Maskenpflicht, nicht nur in den Fahrzeugen selbst.

Im Nahverkehr und in Fußgängerzonen

Auch in Fußgängerbereichen und anderen Plätzen, an denen es gilt, den Mindestabstand einzuhalten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, waren die Beamten unterwegs. Sie kontrollierten auch, ob die Anzahl der Personen bei Ansammlungen den derzeit geltenden Vorschriften der Corona-Verordnung entspricht.

Insgesamt etwa 200 Personen wurden angesprochen und ermahnt, sich an die Vorschriften der Corona-Verordnung zu halten. Nur sechs von ihnen, alle in Giengen/Brenz, ließen sich nicht belehren. Sie erhalten nun Anzeigen.

Nur eine Minderheit hält sich nicht an Regeln

Das Ergebnis zeige, dass die Corona-Regeln weitgehend Akzeptanz in der Bevölkerung fänden, so die Einschätzung der Polizei. Es sei nur eine kleine Minderheit, die sich nicht daran halte.

In Biberach stellten die Beamten 15 Personen fest, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln gegen die Maskenpflicht verstießen, in Laupheim waren es drei. Nach dem Gespräch mit der Polizei setzten die Menschen die Maske auf. Ebenso die 14 Menschen, die die Polizei im Raum Riedlingen ermahnte.