146 000 Euro aus Denkmalförderprogramm fließen in Kreis Biberach

Die Sanierung der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin, die Instandsetzung der Wallfahrtskirche St. Michael in Aufhofen und der Flächenerwerb der archäologischen Fundstelle in Bad Schussenried sind ins Denkmalförderprogramm des Landes aufgenommen worden. Dies teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit.

„Denkmäler sind ein wertvoller Teil unseres kulturellen Erbes. Es ist wichtig, dieses für die nachkommenden Generationen zu erhalten – und die Unterstützung der Denkmaleigentümer durch das Land dafür der richtige Ansatz. Die Fördermittel kommen zudem unseren heimischen Betrieben zugute, die an den Sanierungsmaßnahmen beteiligt sind. Von der Denkmalförderung profitiert unsere Region damit in mehrfacher Hinsicht“, so Dörflinger nach Bekanntgabe der in der dritten Tranche des Denkmalförderprogramms des Landes 2022 unterstützten Projekte.

Aus der dritten Förderrunde fließen in den Kreis Biberach insgesamt mehr als 146 000 Euro zum Erhalt von Kulturdenkmalen, die sich wie folgt verteilen: 42 930 Euro davon für den Flächenankauf einer archäologischen Fundstelle im Olzreuter Ried, 52 800 Euro für die Sanierung der Außenschale und des Dachstuhls der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin sowie 50 370 Euro für die Instandsetzung des Dachtragwerks, die Restaurierung der Raumschale und der Ausstattung der Wallfahrtskirche St. Michael in Schemmerhofen-Aufhofen.

Landesweit fließen mit der dritten Tranche des Denkmalförderprogramms 2022 rund 3,7 Millionen Euro in Erhalt und Sanierung von 42 Kulturdenkmalen. Diese Mittel verteilen sich auf 22 private, zwölf kirchliche und acht kommunale Projekte. Die Mittel stammen überwiegend aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.