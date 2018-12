1400 Euro für soziale Projekte

Beim zweiten Frühgottesdienst im Advent in der katholischen Spitalkirche in Biberach hat Gabriele Müller-Rautenberg und Elke Gutermann, die das Frühgottesdienst-Team repräsentieren, einen Scheck in Höhe von 700 Euro an Ingrid Hüttl erreicht. Sie ist Mitarbeiterin des Gemeindepsychiatrischen-Zentrums Biberach (GPZ).

Ebenfalls 700 Euro erhielt Stefan Zell vom Verein „Hilfe für Kinder in Osteuropa“. Diese Spenden wurden möglich durch Spenden der Frühgottesdienstbesucher, die für das Frühstück, das diesmal von den Pfadfindern vorbereitet wurde, einen Obolus in das Körbchen gaben.