Landkreis sucht fieberhaft nach Unterbringungen für Flüchtlinge

Wer eine Wohnung für Flüchtlinge über die Caritas anbieten möchte, kann sich an Robert Talaj unter Telefon 07351/8095-100 oder per E-Mail an talaj.r@caritas-biberach-saulgau.de wenden.

Auch in Biberach steigt die Zahl an aus der Ukraine geflüchteten Menschen sukzessive. Waren es Ende März gut 100 Personen, die sich in der Stadt angemeldet hatten, sind es seit Beginn dieser Woche rund 140, wie der Erste Bürgermeister Ralf Miller im Hauptausschuss des Gemeinderats berichtete. Im gesamten Landkreis sind es inzwischen mehr als 800.

Ob die Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine möglicherweise noch höher liegt, ist unklar. „Wir können nur diejenigen zählen, die sich bei uns im Einwohnermeldeamt angemeldet haben“, sagt Miller. Als positives Zeichen wertet er, dass alle Flüchtlinge bislang privat untergebracht werden konnten. „Das zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist.“

Wettlauf um freie Wohnungen

Dennoch scheint es im Hintergrund einen Wettlauf um freie Wohnungen und Gebäude zwischen Stadtverwaltung und Landratsamt zu geben. So sucht der Landkreis derzeit fieberhaft nach Möglichkeiten für eine vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen. Die Stadt hingegen ist auf der Suche nach Räumlichkeiten für die Anschlussunterbringung, in die die Flüchtlinge später wechseln und für die die jeweilige Kommune verantwortlich ist.

16 Kinder aus der Ukraine besuchen laut Miller aktuell weiterführende Schulen in der Stadt, vier Kinder gehen in eine Grundschule. „Einige erhalten auch weiterhin Onlineunterricht durch ihre Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine“, so Miller.

Erstorientierungskurse und Stadtführungen

Eine wichtige Anlaufstelle für die Flüchtlinge ist auch der städtische Integrationsbeauftragte Daniel Poßeckert. Es seien überwiegend Frauen mit ihren Kindern, die mit ihren Anliegen zur Stadtverwaltung kommen, sagt Miller. Wenn es um die Vermittlung von privatem Wohnraum gehe, stehe man in engem Kontakt mit dem Projekt „Türöffner“ der Caritas Biberach-Saulgau. Die Volkshochschule biete für Flüchtlinge sogenannte Erstorientierungskurse, auch Stadtführungen gehörten zu den Willkommensangeboten, ebenso wie niederschwellige Angebote zur Kinderbetreuung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, sagte Miller.