13 Schülerinnen meistern ihre Prüfungen

Am Donnerstag, 19 September, startet eine Hauswirtschafterklasse in Teilzeitform, die Interessierte auf die Prüfungen zur/zum „staatlich geprüften Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter“ für 2021 vorbereitet. Informationen zur Fachschule in Teilzeitform und zu den erforderlichen Praxiszeiten erteilt das Landwirtschaftsamt Biberach, Telefon 07351/52-6733 oder -6702 (Zentrale). Infos gibt es auch online unter www.biberach.de/fachschule_hauswirtschaft.html