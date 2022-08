Mit Stolz und sichtbarer Freude haben alle 53 Schülerinnen und Schüler der beiden Realschulabschlussklassen des Bischof-Sproll-Bildungszentrums vor Kurzem das Erlangen der Mittleren Reife gefeiert. Davon berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Nach dem obligatorischen Fototermin auf dem Campus des Rissegger Schulareals begann der Festabend für die Schülerinnen und Schüler nebst Eltern, Freunden und dem Lehrerkollegium mit einem feierlichen Gottesdienst. Nach einer anschließenden Stärkung trommelte Mattis Merk (10b) die Anwesenden im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Vor den offiziellen Reden begeisterte David Weiß mit virtuosem Spiel auf dem Flügel.

„Vertrauen!“ – unter diesem Leitwort stand die Rede von Schulleiter Markus Holzschuh. Pandemie, Krisen, selbstorganisiertes Lernen, nannte er als Stichworte der vergangenen Zeit. Im Vertrauen auf und in sich selbst und mit dem Zutun der Eltern und Lehrkräfte konnte diese Zeit mit ihren Herausforderungen gemeinsam bewältigt und die jungen Menschen schließlich zum Erfolg geführt werden. In diesem Zusammenhang bedankte sich Rektor Holzschuh für die Erziehungspartnerschaft von Schule und vielen Eltern. Mit Mark Twains Zitat: „Ich habe mir über viele Dinge in meinem Leben Sorgen gemacht – die meisten sind nie eingetreten!“, endete die Rede mit Optimismus verbunden mit guten Wünschen für ein gelingendes Leben, getragen von Vertrauen.

Bei den Ansprachen der Elternvertreterinnen beider Klassen, Stefanie Stedtnitz und Theresa Hummeler, standen neben Pandemie und Eigenverantwortung beider Klassen der Dank an das Kollegium und die Schülerschaft. Mit kleinen Präsenten an das Kollegium schlossen jeweils die Rednerinnen. Auch die Klassensprecher zogen am Ende ihrer Schullaufbahn eine positive und versöhnliche Bilanz.

Bei der Zeugnisausgabe war vielen Jugendlichen die berechtigte Freude und auch Erleichterung anzusehen. Der Gesamtschnitt des Jahrgangs beträgt 2,2. Insgesamt konnten 13 Preise und sechs Belobigungen verteilt werden.

Belobigungen erhielten Maja Mahle, Greta Torresan, Nikita Torresan (alle R10a), Noah Betz, Hanna Christ und Anna Göggerle R10b) . Mit einem Preis für hervorragende Leistungen wurden Julia Bzduch, Joanna Greiner, Aaron Hess, Yannik Hess, Simon Laupheimer, Marius Maiorino, Jule Popanda, Ann-Sophie Schulz, Paulina Strobel (alle 10a), Simon Dobler, Sophia Hummler, Jasmin Imminger (Jahrgangsbeste), Leni Knorr und Philipp Wiest (alle R10b) bedacht.

Ein von allen Absolventen gestaltetes Programm aus Quiz- und Bildershows sowie Rate- und Rätselrunden setzten kreative Schlusspunkte hinter eine gelungene Abschlussfeier am BSBZ.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Mittlere Reife an der Realschule des Bischof-Sproll-Bildungszentrums erlangt: R10a: Ackermann Collin, Blersch Dominik, Bzduch Julia, Degenfelder Fabian, Degraf Arthur, Domröse Anouk, Egle Lea, Eiberle Carmen, Eiden Julius, Göppel Sarah, Greiner Johanna, Heß Aaron, Heß Yannik, Kammerer Felina, Kluge Fabian, Laupheimer Simon, Locher Kimi, Mahle Maja, Maiorino Marius, Maunz Daniel, Pfitscher Luisa, Popanda Jule, Schulz Ann-Sophie, Stedtnitz Fynn-Lasse, Strobel Paulina, Torresan Greta, Torrresan Nikita, Weiß David. R10b: App Jannik, Bek Jonas, Betz Noah, Christ Hanna, Dobler Simon, Frey Jule, Fuchs Johanna, Göggerle Anna, Haller Timo, Hummel Zoe, Hummler Sophia, Imminger Jasmin, Kehrle Julian, Knorr Leni, Kohler Sandro, Merk Mattis, Pfenninger Jasmin, Pozidis Lazaros, Schirrmacher Luca, Sikezsdy Katharina, Stehle Julian, Sterkel Michael, Umbrich Emma, Walter Jonathan, Wiest Philipp.