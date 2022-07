Es war die erste Abitur-Feier der Biberacher Gebhard-Müller-Schule, die wieder ohne Bedingungen der Corona-Verordnung durchgeführt werden konnte. Und es war auch der erste Abi-Jahrgang ohne Pandemie-Bedingungen, der nicht außerhalb feierte.Die Angehörigen und Freunde der fast 100 Absolventinnen und Absolventen konnten sich bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung der Feier im Schulhaus einfinden.

Naema Schiedel und Lukas Brüstle begrüßten pünktlich alle scheidenden Oberstufenschülerinnen und -schüler, ihre Gäste sowie die Lehrerinnen und Lehrer des Wirtschaftsgymnasiums. Die beiden moderierten durch den Abend. Sie präsentierten das Motto des diesjährigen Jahrgangs: „13 Jahre im falschen Film“, woran Schulleiter Thomas Ohlhauser in seiner Festrede anknüpfte.

Er bedankte sich bei allen Lehrerinnen und Lehrern „für die hervorragende Arbeit, ganz besonders in den letzten Tagen des mündlichen Abiturs“, die bis zum Ende sehr spannend gewesen seien, und würdigte die "Abi-Awards" passend zum Thema „Film und Festival“ als solides Fundament für die vielfältigsten beruflichen Wege, die jetzt vor den Absolventinnen und Absolventen liegen würden. Neben einem Schnitt von 2,1 hätten die jungen Erwachsenen vor allem einen langen Atem durch zwei nicht immer einfache Jahre der Pandemie bewiesen.

Mit einem Programm verabschiedeten sich die Abiturientinnen und Abiturienten von ihren Pädagogen. Einen großen Raum nahmen zuvor noch die elf Schulpreise, 29 Belobigungen, sieben Sonderpreise sowie die Zeugnisvergabe an die die 98 Absolventinnen und Absolventen ein. Den Reigen eröffnete Julia Hiller, die als Jahrgangsbeste mehrere Urkunden mit nach Hause nehmen durfte.

Schulpreise (für Durchschnitte bis 1,4) gingen an Franziska Birk, Tamara Botzenhart, Dennis Branz, Katharina De Jarnatt, Julia Hiller, Celine Israel, Lewin Frank Jones, Felix Lukas Möhrke, Naema Ronja Schiedel, Linda Schneider und Luis Wiest.

Belobigungen (für Durchschnitte bis 1,9) gingen an Ann-Sophie Berg, Michael Böll, Koray Boyaci, Katja Brehm, Nadine Christ, Sarah-Katharina Ehrhardt, Franziska Maria Ewertz, Lisa Feyen, Theresa Frick, Anna Elena Fritzsche, Jule Fromm, Marius Götz, Vanessa Grabinski, Tessa Karina Ickenstein, Lukas Janke, Felix Jaumann, Michelle Kehrer, Inka Keller, Anna Klingelhöller, Krischke, Moritz Maria Franziska Maier, Malte Meister, Peter Pfrommer, Anna Rost, Benita Maria Scheffold, Anita Schlau, Maren Schmid, Elias Karl Schmidberger und Yannick Weißer.

Den Preis des Landrats (beste Leistung des Jahrgangs mit 1,0) erhielt Julia Hiller, die auch für den Hilde-Frey-Preis (Beste der Schule im Abschlussjahr 2020/21) nominiert wurde. Den Gebhard-Müller-Preis für die beste Note im Fach Geschichte und Gemeinschaftskunde in den Jahrgangsstufen erhielt Naema Schiedel. Nominiert für den Rosemarie-Weber-Preis mit der besten Leistung in BWL in den Jahrgangsstufen wurde Franziska Birk. der Scheffel-Preis für die beste Leistung in Deutsch in den Jahrgangsstufen und in Deutsch im Abitur ging an Linda Schneider. Der Chemie-Preis für das beste Abitur im Fach Chemie ging an Marius Götz und Lewin Jonas.

Die Abiturientinnen und Abiturienten 2022 der Gebhard-Müller-Schule sind: Baur, Hannah; Beigel, Calvin; Berg, Ann-Sophie; Birk, Franziska; Böll, Michael; Botzenhart, Tamara; Boyaci, Koray; Branz, Dennis; Brehm, Katja; Brüstle, Lukas; Cakar, Dilara; Christ, Nadine; Cosic, Matilda; Damm, Malte-Finn; De Jarnatt, Katharina; Denzel, Marcel; Drechsel, Vincent; Duft, Marcel; Ege, Franziska Marie; Ehrhardt, Sarah-Katharina; Ewertz, Franziska Maria; Fels, Manuel; Feyen, Lisa; Fleischer-Daiber, Carla; Frick, Theresa; Fritzsche, Anna Elena; Fromm, Jule; Götz, Marius; Grabinski, Vanessa; Grathwohl, Madlene; Gutermann, Robin; Hanser, Marco; Heitele, Hendric; Herdrich, Alina; Herwede, Mike Patrick; Heudorfer, Levi; Hiller, Julia; Ickenstein, Tessa Karina; Islami, Agnesa; Israel, Celine; Janke, Lukas; Jaumann, Felix; Jones, Lewin Frank; Karnik, Tom; Kehrer, Michelle; Keller, Inka; Klatt, Michelle; Klingelhöller, Anna; Konrad, Magdalena; Koopmann, Annika Gian; Koschuhar, Aline; Krischke, Moritz; Kubot, Kevin; Langlouis, Alexander; Lehmann, Marc; Lozenko, Gleb; Maier, Maria Franziska; Meinhardt, Jana Marie; Meister, Malte; Möhrke, Felix Lukas; Müller, Luis; Müller, Michelle; Perfetto, Sofia; Peter, Janis; Pfrommer, Peter; Pohl, Marco; Rieber, Julius; Rost, Anna; Rüther, Noel-Maximilian; Scheffold, Benita Maria; Schiedel, Naema Ronja; Schlau, Anita; Schmid, Maren; Schmidberger, Elias Karl; Schneider, Linda; Schuler, Yvonne; Seitz, Isabell; Seitz, Leonie; Seube, Lätitia; Shamma, Nadine; Steinbeck, Vanessa; Strecker, Emely; Stuber, Leah; Waletzki, Lisa; Weißer, Yannick; Wiest, Luis.