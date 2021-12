13 Babys kommen in Biberach über Weihnachten zur Welt

Der Storch war dieses Jahr besonders fleißig und hat eine ganz besondere Bescherung ins Biberacher Geburtszentrum gebracht: Gleich 13 Familien konnten sich an den Weihnachtstagen über Nachwuchs freuen und ihre Neugeborenen in die Arme schließen.

Die Hebammen und Ärzte des Biberacher Geburtszentrums hatten über Weihnachten alle Hände voll zu tun: 13 Neugeborene kamen über die Feiertage auf die Welt und sind damit die ersten Weihnachtsbabys, die auf der Geburtsstation des neuen Biberacher Zentralklinikums das Licht der Welt erblickten.

Tiana Daniela macht den Anfang

Den Anfang machte Tiana Daniela an Heiligabend bereits um 5.26 Uhr, mit einer Größe von 3760 Gramm und 53 Zentimetern Länge. Ihr folgten an diesem Tag die kleine Bea mit 52 Zentimetern und 3390 Gramm und Alexander, der 3830 Gramm wog und ebenfalls 52 Zentimeter maß. Am ersten Weihnachtstag wurden vier Jungen und ein Mädchen geboren, am zweiten Weihnachtstag erblickten nochmals drei Jungen und zwei Mädchen das Licht der Welt.

„Alle Mütter und Kinder haben die Geburten gut überstanden. Wir alle haben ein weiteres turbulentes Jahr hinter uns, umso mehr freuen wir uns mit den Familien über die Geburt ihrer Kinder und dieses besondere Weihnachtsfest“, sagte Hildegard Schlumberger, leitende Hebamme. Auch Privatdozent Dr. Dominic Varga, chefärztlicher Leiter der Geburtshilfe, freute sich über das erste Weihnachten in der neuen Klinik: „Trotz der momentan angespannten Situation ist dank der Kleinen Weihnachtsstimmung im Geburtszentrum aufgekommen. Wir wünschen allen Eltern und ihren Weihnachtsbabys nach diesem schönen Start weiterhin alles Gute.“