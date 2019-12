12 660 Euro für soziale Einrichtungen

Die EnBW-Tombola des Standortes Biberach hat einen Spendenerlös von insgesamt 12660 Euro erzielt. Dieser Betrag kommt durch einen Losverkauf, Geldspenden der Mitarbeiter und EnBW-Rentner, eine Versteigerung und den Kuchenverkauf der Auszubildenden zustande. Die Gewinne für die Tombola-Verlosung werden zum großen Teil von regionalen Unternehmen beigesteuert.

Dieses Jahr gehen jeweils 4220 Euro an den Mukoviszidose Förderverein Ulm, den Bunten Kreis Memmingen und die Tagesstätte des GPZ - Gemeindepsychiatrisches Zentrum Biberach.

Mit der Spende der Betriebsräte von EnBW AG und Netze BW GmbH, welche Robert Mader, Vorsitzender des Mukoviszidose Förderverein Ulm, entgegengenommen hat, will der Verein den weiteren Einsatz von Pflegepersonal und Ärzten unterstützen. Diese Leistungen werden nur teilweise von den Krankenkassen getragen. Der Förderverein ist bestrebt den Betroffenen der Region umfassende und therapeutische Hilfe anzubieten. Mukoviszidose ist eine angeborene Stoffwechselkrankheit, die zur fortschreitenden Funktionsstörung lebenswichtiger Organe führt.

Ingeborg Gröber hat den Spendenscheck in Höhe von 4220 Euro für den Bunten Kreis Memmingen entgegengenommen. Der Bunte Kreis Memmingen unterstützt Familien, wenn ein Unfall passiert, ein Kind wesentlich zu früh oder behindert zur Welt kommt, eine chronische oder schwere Krankheit diagnostiziert wird, um nach langen Krankenhausaufenthalten wieder in den Lebensalltag zurückzufinden. Die Spende der Betriebsräte wird auch hier für den Einsatz von Pflegepersonal, welches überwiegend Hausbesuche nach den Klinikaufenthalten macht, verwendet. Auch hier ist es so, dass die Krankenkassen nur für Teile der Kosten für die Nachbehandlung und die Übergangszeit zurück in einen neuen Lebensalltag aufkommen können.

Für die Tagesstätte des GPZ - Gemeindepsychiatrischen Zentrums Biberach hat Carina Zick den Spendenscheck entgegengenommen. Sie freut sich, dass sie die Spende für Kunstprojekte und Ausflüge für die, teilweise chronisch, psychisch erkrankten Menschen und Besucher der Tagesstätte des GPZ in der Saulgauer Straße in Biberach verwenden kann. Die GPZ-Tagesstätte ist ein offener Treffpunkt für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, deren Angehörige und Freunde. In der Einrichtung besteht die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und Gemeinschaft zu erleben. In der Tagesstätte des GPZ Biberach werden unter anderem Aktivitäten angeboten wie gemeinsames Kochen, Kaffeetreffs, gemeinsames Frühstück, Musizieren und Singen. Die Organisation ist bestrebt den Menschen etwas Abwechslung anzubieten und sie, über das angebotene Programm, an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen.

Die Betriebsräte der EnBW AG und Netze BW GmbH freuen sich, dass sie auch im Jahr 2019 mit den Geldspenden dort unterstützen können, wo Bedarf besteht. Ein Dank geht daher auch an alle, die mit Geldspenden, Arbeitseinsätzen und Sachspenden jedes Jahr die Veranstaltung unterstützen.