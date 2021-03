115 Menschen sind in Biberach obdachlos

Der nächste Öffnungsschritt an Baden-Württembergs Schulen steht bevor – und wieder gibt es viel Unmut. Der Grund: Alle Schüler der Stufen 5 und 6 sollen am Montag zurück ins Klassenzimmer. Abstandsgebote soll es dabei nicht geben, wie das Kultusministerium in einem Brief an die Schulen erklärte.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) pochte indes auf Abstandsregeln im Klassenzimmer. Auch die meisten Eltern sind von einem Präsenzunterricht in vollen Räumen in Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt nicht begeistert.