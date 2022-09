1140 Jahre im öffentlichen Dienst

36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts Biberach können in diesem Jahr auf 40 Jahre oder 25 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. Dies nahm Landrat Heiko Schmid zum Anlass, alle Jubilare zu einer Führung durch das Planetarium in Laupheim und einer anschließenden Feier einzuladen. Davon berichtet das Landratsamt in einem Schreiben.

Alle Jubilare zusammen bringen es auf insgesamt 1140 Dienstjahre, die Landrat Heiko Schmid in seiner Ansprache als Erfahrungsjahre bezeichnete. „Ihnen gebührt mein größter Respekt. Sie alle leisten und leisteten wertvolle Arbeit im öffentlichen Dienst.“

40 Jahre im öffentlichen Dienst sind Brigitte Selg, Kreiskasse; Jürgen Kraft, Amt für Flüchtlinge und Integration; Petra Weckemann, Verkehrsamt; Konrad Bildstein, Straßenmeisterei Biberach; Anita Kibler, Amt für Bildung und Schulentwicklung; Peter Schmid, Straßenmeisterei Laupheim; Wolfgang Steinhardt, Straßenmeisterei Riedlingen; Brigitte Forderer, Kreissozialamt; Burth, Joachim, Verkehrsamt; Iris Aubele, Dezernat 4; Sigrid Arnold, Gleichstellungsbeauftragte.

25 Jahre im öffentlichen Dienst sind Carmen Schmid, Verkehrsamt; Gabriele Heinz, Kreisjugendamt; Ute Schüller, Verkehrsamt; David Führle; Helmut Klug; Simone Raml, Amt für Bildung und Schulentwicklung; Christoph Eiberle, Straßenmeisterei Laupheim; Daniel Gnann, Straßenmeisterei Riedlingen; Franz-Martin Fiesel, Flurneuordnungsamt; Anja Harter, Kreisjugendamt; Dirk Jansen, Kreisjugendamt; Corinna Lüthy, Amt für Organisation und Digitalisierung; Ulrike Münst, Kreisjugendamt; Martin Schweizer, Amt für Organisation und Digitalisierung; Rainer Sobel, Verkehrsamt.