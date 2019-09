1,13 Millionen Euro für Brücken im Landkreis

Das Land fördert kommunale Brückensanierungen im Landkreis Biberach mit rund 1,13 Millionen Euro. Acht Brücken im Kreis erhalten Mittel aus dem kommunalen Sanierungsfonds (siehe Kasten).

„Es ist richtig, dass das Land die Kommunen bei kostenintensiven Brückensanierungen nicht im Regen stehen lässt. Zahlreiche dringende Vorhaben können mit der Förderung in Land und Landkreis Biberach erst angegangen werden. Besonders freut mich, dass in diesem Jahr eine noch höhere Fördersumme zur Verfügung steht, von der auch mehr Sanierungsvorhaben profitieren“, sagt Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU) zur Bekanntgabe der im Jahr 2019 aufgenommenen Vorhaben in das kommunale Sanierungsprogramm für Brücken. Ziel sei es, dass Brücken rechtzeitig saniert werden, um später notwendig werdende langwierige Sperrungen und höhere Kosten zu vermeiden. Das wirke sich dann auch positiv auf das gesamte Straßennetz aus.

Insgesamt stehen aus dem Fonds landesweit rund 119,1 Millionen Euro zur Verfügung, wovon rund die Hälfte im Jahr 2019 den Landkreisen und Gemeinden zur Unterstützung zukommt. In Kürze könnten 262 Anträge für Brückensanierungen von Landkreisen und Gemeinden genehmigt werden.