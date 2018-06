1000 Startplätze sind schon reserviert

Die Vorbereitungen für das fünfte Oberschwäbische Pferdefestival in Sulmingen laufen schon auf Hochtouren.

Für das Springturnier am 5., 7. und 8. Mai haben sich laut dem Ausrichter RV Sulmingen Reiter aus Baden-Württemberg und Bayern bereits 1000 Startplätze reserviert. „Das sind ungefähr so viele wie im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. Wir rechnen mit rund 900 Reitern“, sagt der Vereinsvorsitzende Stephan Gruber. Höhepunkt des Turniers ist am Sonntag, 8. Mai, der Große Preis von Sulmingen, ein S-Springen mit Stechen ab 15 Uhr. (feg)