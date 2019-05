1000 Schwimmer sind bei Landesmeisterschaft mit dabei

Württembergs Rettungssportler haben sich am Wochenende in Biberach zu den 46. Meisterschaften im Rettungsschwimmen getroffen. Knapp 1000 Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) traten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Das teilt die DLRG-Ortsgruppe Biberach mit.

Zu den Disziplinen gehörten Hindernisschwimmen, Retten einer Puppe und Flossenschwimmen. Die DLRG Ortsgruppe Biberach sorgte dabei für Verpflegung, Übernachtung und Organisation vor Ort. „Wir haben inzwischen schon einige Erfahrung mit einer solchen Großveranstaltung“, sagt der Vorsitzende der DLRG Biberach, Andreas Rieger.

Rund 1000 DLRG-Schwimmer sind bei den Meisterschaften im Biberacher Hallensportbad an den Stadt gegangen. (Foto: privat)

Die Ortsgruppe hat die Meisterschaften bereits zum dritten Mal in Folge nach Biberach eingeladen. „Das ist natürlich nur möglich, weil die Stadtverwaltung uns dabei unterstützt und wir hier optimale Voraussetzungen für die Meisterschaften vorfinden.“

Rund 250 Schwimmer übernachteten am Wochenende in der Mali-Hauptschule und nahmen die Verpflegung durch die Ortsgruppe in Anspruch. Am Samstagabend etwa grillten die Biberacher DLRGler für rund 400 Rettungsschwimmer.

Mehr als 50 Helfer unterstützen

Das Wochenende unterstützten mehr als 50 Helfer aus Biberach. Sie haben beispielsweise die Infrastruktur auf- und abgebaut, Pizza gebacken, Kuchen und Getränke verkauft, den Einlass kontrolliert und Essen ausgegeben. Außerdem flossen einige Stunden in die Planung und Organisation des Events.

„Durch den Einsatz unserer zahlreichen Mitglieder ist auch dieses Wochenende wieder zu einem vollen Erfolg geworden“, sagt Andreas Rieger. Ob die Ortsgruppe die Meisterschaften wieder austrägt? „Wir sind bereits einige Male gefragt worden, ob wir das Event wieder bei uns machen“, sagt Andreas Rieger. „Vielleicht im übernächsten Jahr.“

Jetzt kommt erstmal das nächste große Ereignis auf die DLRG Biberach zu: Die Kinder und Jugendlichen der Ortsgruppe fahren ein Wochenende lang auf ihr alljährliches Zeltlager.