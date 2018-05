1000 Mitwirkende bringen Biberach zum Klingen

Bereits zum 30. Mal verwandelt sich die Biberacher Innenstadt am Samstag, 5. Mai, wieder zu einer großen Open-Air-Bühne. Von 11 bis 18 Uhr musizieren, singen und tanzen beim Biberacher Musikfrühling mehr als 1000 Mitwirkende an 17 Standorten. Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Am Samstag kann der Stadt- und Überlandlinienverkehr der Stadtwerke Biberach tagsüber kostenlos bis 19 Uhr genutzt werden.

Die Stilarten, die beim Musikfrühling geboten werden, sind auch bei der 30. Auflage breit gefächert: Der Mix reicht von Volksmusik über Schlager, Gospel, Jazz, Caribbean-Steel-Music, Oldies, Rock, Country, Pop, Heavy Metal bis hin zu afrikanischen Buschtrommeln. Street- und Showtänzer, Gaukler und Feuerspucker, Musikcomedy und Musicalmelodien runden das Programm ab.

Für viele Bands ist die Veranstaltung, die von der Werbegemeinschaft Biberach organisiert wird, mittlerweile eine gute Möglichkeit geworden, sich in einem großen Rahmen zu präsentieren, denn zahlreiche Veranstalter, die auf der Suche nach Sängern und Bands sind, knüpfen hier jedes Jahr musikalische Kontakte. So kann der Musikfrühling unverhofft zum kleinen Karrieresprungbrett werden.

Meist mehr als 10 000 Besucher genießen den Tag mit Bummeln, Einkehren und Musik in der Biberacher Altstadt. Viele Geschäfte haben an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet.

Neben Musikalischem gibt es auf dem Schadenhof das Jugend-Aktiv-Spielmobil. Hier gibt es von 11 bis 16 Uhr Bierkastenrutschen, Kinderschminken, Kinderspiele, Breakdance und vieles mehr.

Wer am Samstag nicht mit dem Auto nach Biberach kommen will, dem machen die Stadtwerke Biberach ein besonderes Angebot. Anlässlich des Musikfrühlings kann der Stadt- und Überlandlinienverkehr der Stadtwerke tagsüber kostenlos bis 19 Uhr genutzt werden. Das Angebot gilt für die Linien 1 bis 6, 10, 11, 14 und 215.

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 gibt es Verbesserungen im Biberacher Stadtbusverkehr, so den durchgehenden Halbstundenrhythmus auf allen Linien. In vielen Stadtteilen Biberachs besteht jetzt sogar ein Viertelstundentakt. Durch das Angebot der kostenlosen Nutzung des ÖPNV am Musikfrühling möchten die Stadtwerke nochmals auf die vielen Verbesserungen aufmerksam machen.