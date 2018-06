„1000 Bausteine für die Hospizstiftung Biberach“ – unter diesem Motto startet nach Ostern eine gemeinsame Aktion vom Oberhöfener Galerist Thomas Knoll und dem international renommierten Künstler Willi Sieber aus Dietenwengen. Gemeinsam möchten sie mit der verkauften Kunst die Hospizstiftung Biberach unterstützen.

Die Idee dazu hatte Thomas Knoll, Galerist aus Oberhöfen. Über private Kontakte hat er von der Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer im Hospiz Haus Maria in Biberach erfahren und war berührt von dem, was diese dort leisten. Positiv ist seiner Meinung nach auch, dass das Haus Maria im Herzen der Stadt Biberach seinen Platz gefunden hat.

Für ihn war deshalb schnell klar: „Wenn es bei mir beruflich gut geht, werde ich die Hospizstiftung Biberach unterstützen und Geld zustiften.“ Das hat er mit 5000 Euro getan. Doch damit nicht genug: Knoll hat gleich noch den Künstler Willi Siber, mit dem er seit Jahren freundschaftlich zusammenarbeitet, ins Boot geholt und diesen für eine gemeinsame Aktion gewonnen.

Siber: „Tod nicht ausgrenzen“

Auch Siber, der schon als junger Mann im Rahmen seines Zivildiensts in Stuttgart sterbende Menschen begleitet hat, und dessen Schwiegermutter und einige seiner Bekannten im Hospiz in Reutlingen gestorben sind, ist gerne bereit, das Hospiz zu unterstützen: „Der Tod ist ein Teil des Lebens und darf nicht ausgegrenzt werden. Bei uns ist das Sterben leider zu einem Tabuthema geworden. Gerade deshalb ist es gut, dass das Haus Maria mitten in der Stadt in Biberach ist.“

Hellgrün, dunkelgrün, neongrün, grasgrün, moosgrün – jedes Grün ist anders, ebenso wie jedes Blau, Rot oder Gelb. Jede Farbe, egal ob kalt oder warm, ist einmalig, so einmalig wie jeder „Baustein“ und die Aktion „1000 Bausteine für die Hospizstiftung Biberach“. Siber verwandelt einfache Massenware in Kunst, indem er Holzbriketts von Hand mit acht bis zwölf Schichten Epoxyd-Harzen bemalt. Mit selbstgemischten Farben überzieht er die Holzbriketts, ähnlich einem bunten Zuckerguss, satt und glänzend, und weil jede Farbschicht für sich transparent ist, ergibt sich am Ende des Arbeitsprozesses die endgültige Farbe eines „Bausteins“ aus der Kombination aller Farbschichten. Mit den „Bausteinen“ können individuelle Wandinstallationen zusammengestellt werden.

Käufer verpflichten sich zur Spende

Willi Sibers „Bausteine“, die im Kunsthandel regulär für 250 Euro pro Stück verkauft werden, gibt es im Rahmen der Aktion „1000 Bausteine für die Hospizstiftung Biberach“ nummeriert und mit einem Stempel der Hospizstiftung auf der Rückseite zum Preis von 130 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer in der Galerie Knoll in Oberhöfen zu kaufen. Gleichzeitig verpflichten sich die Käufer, pro „Baustein“ eine Zustiftung in Höhe von 100 Euro an die Hospizstiftung Biberach zu tätigen. Für diese 100 Euro gibt es eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt.

Der offizielle Startschuss für die Aktion „1000 Bausteine für die Hospizstiftung Biberach“ fällt beim Sommerfest der Galerie Knoll bei einer Vernissage am 5. Juli, ab 15.30 Uhr. Aber schon ab Ostern, können Interessenten die „Bausteine“ in der Galerie Knoll anschauen und auch kaufen.