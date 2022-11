100 Millionen für schnelles Internet im Landkreis

Gleich zweimal hat es zum Ende der vergangenen Woche gute Nachrichten aus Berlin gegeben: Der Bund fördert in mehreren Städten und Gemeinden im Landkreis Biberach den Ausbau des Glasfasernetzes mit insgesamt rund 11 Millionen Euro.

Wie die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU), Martin Gerster (SPD) und Anja Reinalter am Mittwoch übereinstimmend mitteilten, erhält die Stadt Biberach 3,15 Millionen Euro, um unterversorgte Adressen im Stadtgebiet mit schnellen Internetleitungen zu versorgen. Über ein Projekt der OEW-Breitband GmbH fließen 30,65 Millionen Euro in den Breitbandausbau für Riedlingen, Ingoldingen, Bad Buchau und die Federseegemeinden Alleshausen, Dürnau, Kanzach, Oggelshausen, Tiefenbach und Unlingen. Der Bund übernimmt die Hälfte Kosten. Das Land beteiligt sich ebenfalls, insgesamt werden 67,6 Millionen Euro investiert.

Nach diesen rund 33 Millionen Euro für den westlichen Teil des Landkreises, wurde am Freitagabend bekannt, dass es nun auch Zuschüsse in Höhe von rund 66,4 Millionen Euro für den Glasfaserausbau in Dettingen, Erlenmoos, Gutenzell-Hürbel, Kirchdorf an der Iller, Maselheim , Ochsenhausen, Schwendi, Steinhausen an der Rottum, Tannheim, Wain und Warthausen gibt. Auch hier fließen die Mittel über ein Projekt der OEW-Breitband GmbH.

Rief forderte die Ampel-Koalition auf, den Fördertopf für 2022 aufzustocken. Stattdessen würden die Gemeinden auf 2023 „vertröstet“ und Rief beklagt, dass „die Gemeinden sich im kommenden Jahr zu neuen Kriterien neu bewerben müssen“. Gerster lobt bei den Projekten der OEW-Breitband, „dass sich mehrere Städte und Gemeinden zusammenschließen und ihre Kräfte bündeln“. Die hohe Nachfrage nach dem Programm wertet er als positives Signal. Anja Reinalter sagte, „gerade im ländlichen Raum haben die Menschen lange genug auf den Ausbau des Breitbandinternets gewartet.“ Aber „auch in Biberach gibt es noch Lücken“.