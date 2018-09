100 Kinder schmökern 1000 Bücher

Junge Leseratten sind am Wochenende in der Stadtbücherei zusammengekommen, um gemeinsam die Den Abscluss des Sommerleseclubs „Heiss auf Lesen“ zu feiern. Über 100 Kinder und Jugendliche haten in diesem Jahr am Sommerleseclub teilgenommen – sie sollten nun gebührend für ihre fleißige Lesearbeit belohnt werden.

Es waren mehr als 1000 Bücher, die lesebegeisterte Kinder und Jugendlichen in diesem Sommer gelesen haben. Eine beachtliche Summe an Lesestoff – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Kinder sich allein in den Sommerferien mit diesen Büchern beschäftigten.

Die außergewöhnlichsten Leistungen wurden daher mit besonderen Preisen gekürt. Hauptpreisträgerin Sibylla Wohlert kann sich nun auf eine Führung durch die Allianz-Arena in München freuen – in den Sommerferien verschlang sie unglaubliche 55 Jugendbücher. Wer viel las, war insgesamt klar im Vorteil: Diese Kinder gewannen zudem „Heiss auf Lesen“- Tassen.

Jedoch kamen die Teilnehmer des Sommerleseclubs nicht nur in den Genuss schöner Preise: Jeder einzelne Teilnehmer des Sommerleseclubs erhielt eine Urkunde. Die Bücherwürmer amüsierten sich auch bei verschiedenen Spielen, bei denen die Kinder voll bei der Sache waren. Denn hier konnten sie unter anderem beweisen, dass sie nicht nur viele Büchertitel kannten, sondern ihnen zudem einige Autorennamen geläufig waren.

Bevor sich die Leseratten dann voneinander verabschieden mussten und sich die „Heiss auf Lesen“-Clubmitglieder zerstreuten, erhielt jedes Kind noch einen Kinogutschein für den Film „Die kleine Hexe“ geschenkt.

Der Sommer ist vorbei, mit der Abschlussveranstaltung ist auch das diesjährige „Heiss auf Lesen“ beendet. . Doch eines ist anzunehmen: Wahre Leseratten werden ihre Bücher auch im Herbst nicht aus den Händen legen.