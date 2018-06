100 Helfer absolvieren insgesamt 500 Einsätze

Die Mitglieder der ehrenamtlichen Initiative „Bürger für Bürger“ ( BfB ) haben sich kürzlich zur Hauptversammlung getroffen. Peter Rupf, Sprecher der BfB, eröffnete die Versammlung im Ochsenhauser Hof.

Kulturdezernent Jörg Riedlbauer lobte in seinen Grußworten den Einsatz der BfB in Biberach. „Gäbe es Bürger für Bürger nicht, dann müsste man BfB erfinden. Ihre Initiative hat ein hohes Sozialkapital in und für die Stadt Biberach gebildet, wobei Sie an jene kulturgeschichtlich geprägte Tradition einer Bürgergesellschaft anknüpfen, wie sie im Spital Ihre noch heute sichtbare prägnante bauliche Ausstattung erfahren hat,“ erläutert Riedlbauer.

Peter Rupf gab einen kurzen Bericht über die vergangenen zwei Jahre. Die BfB hat für ihr Engagement die Bürgerurkunde der Stadt Biberach erhalten. Die Initiative leistete mit mehr als 100 Helfern insgesamt 500 Einsätze im Hol-und Bringdienst, die Fahr- und Begleitdienste legten insgesamt 2300 Kilometer zurück. „Dies waren insgesamt 4000 Stunden ehrenamtlicher Einsatz für die Bürger von Biberach“, betonte Rupf. Neu im Angebot sind zwei Arbeitskreise, die Reparaturhilfe unter Leitung von Gerhard Popp und der Fahr- und Begleitdienst und auch der Hol- und Bringdienst werden von Ingeborg Mock geleitet.

Aus dem Organisationsteam wurden Ingeborg Mock als stellvertretende Sprecherin und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Michael Bode als Berater für Steuern und Renten verabschiedet. Bei der Neuwahl wurden folgende Personen gewählt: Peter Rupf als Sprecher, Peter Gallus als stellvertretender Sprecher, Margit Alt ist künftig für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, Renate Brunner ist Schriftführerin und Gottfried Palm ist für die Finanzen zuständig.

Weitere Helfer sind in der ehrenamtlichen Initiative willkommen. Die BfB freut sich immer über neue Mitarbeiter, vor allem im Bereich der Krankhauslotsen.

Weitere Information unter Telefon 07351/827127 oder unter

www.bfb-biberach.de