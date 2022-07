10 Jahre Fotofreunde Biberach e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dank Zoom-Format überbrückte der Biberacher Fotoclub die coronabedingte Durststrecke. Er konnte sogar im virtuellen Format eine bemerkenswerte Vitalität entfalten. Doch jetzt waren die Fotofreunde überglücklich, das 10-jährige Vereinsjubiläum ganz real feiern zu können. Sektbefeuert blickten sie anhand sprechender Bilder auf 10 bewegte und erfolgreiche Jahre zurück: „Wir wollen uns technisch und gestalterisch weiterentwickeln“ – so lautete der Gründungsimpuls der Fotobegeisterten, der auch in der Satzung festgeschrieben ist. Wie weit dies gelungen ist, dafür sind vielfältige Aktivitäten der Beleg. Ein Leitmotiv war die fotografische Beschäftigung mit unserer Stadt. Eine Reihe von Ausstellungen dokumentiert die fotografische Erkundung unterschiedlicher Aspekte. So etwa „Biberach by Night“ in der Kreissparkasse oder „Biberacher Perspektiven – Subjektive Blicke durchs Objektiv“ im Rathaus und später noch in der alten Sanaklinik. Weitere Lokalitäten wurden mit Bildern der Mitglieder bei Liebherr, in Valence und Telawi, im Landratsamt zum Museumsdorf Kürnbach und zuletzt im Gemeindehaus St. Martin bespielt. Immer ging es darum, auch das scheinbar Vertraute neu und überraschend zu sehen.

Für das erreichte Niveau sprechen auch die Erfolge des Clubs und einzelner Mitglieder bei internationalen, nationalen und regionalen Wettbewerben. Die organisatorisch und fotografisch erfolgreiche Durchführung der Bezirksmeisterschaft 2019 qualifizierte den Club für die Organisation der Landesmeisterschaft im kommenden Jahr. Auch werden den Fotofreunden Biberach immer wieder Jurierungen anderer Clubwettbewerbe anvertraut.

Aber genauso wichtig wie die Teilnahme an Wettbewerben war und ist dem Club das gemeinsame Arbeiten an kreativen Projekten. Etwa die fotografische Umsetzung von Grönemeyers Song „Männer“ oder Bildinszenierungen zu Schlagertiteln und Redensarten.

Gemeinsames Fotografieren (z.B. Naturfotografie, Stadterkundung oder Porträtfotografie) dient der gegenseitigen Anregung und dem Erfahrungsaustausch. Häufig stehen diese Exkursionen wie zuletzt bei dem nostalgischen Fototermin auf dem Areal des alten Krankenhauses auch fotobegeisterten Nichtmitgliedern offen. An sie richten sich auch die begehrten Workshops.

Die ständig aktualisierte Website des Clubs gibt einen anschaulichen Eindruck von den Aktivitäten des Vereins: fotofreunde-biberach.de.