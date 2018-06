10 Jahre Bahnhofsmission: So retten Helfer den Tag für Reisende

Sie trösten weinende Kinder, bewahren manchen vor dem Schwarzfahren oder hören zu: Seit zehn Jahren sind Ehrenamtliche am Biberacher Bahnhof im Einsatz, um Reisenden und Pendlern zu helfen. 2008 als 100. Bahnhofsmission in Deutschland gegründet, ist sie eine nicht mehr wegzudenkende Anlaufstelle für Menschen aller sozialer Schichten. Von Beginn an mit dabei sind Annemarie Gerster und Sonja Waidmann. Die beiden können zwar nicht die Welt am Biberacher Bahnhof retten – aber mindestens den Tag für einige Fahrgäste.

Wenn die Mitarbeiter ihren Dienst antreten, wissen sie nicht,was sie erwartet. So fand sich Gerster einmal mit weinenden Kindern wieder. „Sie ließen sich kaum beruhigen“, erinnert sich die 66-Jährige. Ein Zugbegleiter hatte ihr die Sprösslinge übergeben, die ohne Mutter unterwegs waren. „Mit den Kindern habe ich den Rucksack durchsucht. Wir haben glücklicherweise die Handynummer der Mutter gefunden“, so Gerster. „Am Ulmer Bahnhof haben sie sich verloren. Die Kinder waren schon im Zug und dann schlossen die Türen.“ Die Mutter kam mit dem nächsten Zug nach und nahm ihre Kinder erleichtert entgegen. Doch nicht alle Einsätze enden mit solch schönen Szenen.

Traurige Schicksale

Ein anderer Tag, eine andere Episode. Eine verwirrte Frau musste am Biberacher Bahnhof aussteigen, weil sie im Zug randalierte. „Die Frau war stark betrunken“, schildert Waidmann. Sie nimmt sich ihrer an und erfährt dabei ein trauriges Schicksal. Die gut situierte Frau war auf der Heimreise, ihr Vater war gestorben. „Sie war trockene Alkoholikerin. Leider begann sie wegen des Schmerzes wieder zu trinken“, so die 64-Jährige. Als sie mit Gesprächen nicht weiterkam, alarmierte Waidmann die Polizei. Die Beamten machten den Ehemann ausfindig: „Er musste erst mit dem Auto von Singen nach Biberach fahren. Währenddessen konnte sie auf einer Liege bei uns ihren Rausch ausschlafen.“ Diese zwei Szenen sind ein kleiner Ausschnitt dessen, was die derzeit neun Ehrenamtlichen täglich leisten. Ihre Arbeit hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert.

Waren es früher vor allem angemeldete Aufträge, sind es heute vielmehr spontane Hilfen. Schulkinder beim Umstieg vom Zug auf den Bus betreuen, Sehbehinderte begleiten oder Menschen mit Rollstuhl beziehungsweise Rollator an einem bestimmten Tag beim Einsteigen helfen – Tätigkeiten wie diese bestimmten anfänglich die Arbeit der Mitarbeiter. Heute dagegen helfen sie unter anderem beim Kauf eines Tickets am Automaten, geben Auskunft zum Zugverkehr, vermitteln Obdachlosen eine Unterkunft oder hören einfach nur zu. „Unsere Helfer sind Improvisationskünstler. Wir können die Welt am Biberacher Bahnhof nicht retten, versuchen aber im Zusammenspiel mit anderen Behörden zumindest kleinere Hilfestellungen zu geben“, sagt der Leiter Ulrich Köpfler. Die Bahnhofsmission kümmere sich nicht nur um die Menschen am und im Umfeld des Bahnsteigs, sondern auch um den Bahnhof selbst. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, hat doch auch die Initiative selbst bewegte Zeiten hinter sich.

Bewegte Zeiten

So mussten die Ehrenamtlichen immer wieder um Spenden werben, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Träger ist der Verein „In Via“ unter dem Dach der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zudem fehlten ausreichend Helfer. „Zeitweise hatten wir große Probleme. Aber jetzt läuft es wieder besser“, blickt Köpfler in Sachen Helfer zuversichtlich in die Zukunft. Neben dem Angebot der mobilen Bahnhofsmission – auch Menschen im Zug werden begleitet – gibt es derzeit Überlegungen, die Öffnungszeiten zu erweitern. „Samstags und sonntags sind viele unterwegs, die das Zugfahren nicht gewöhnt sind“, weiß der Leiter. Familien, Radfahrer, Rentner, Ausflügler und Touristen seien Beispiele für Gruppen, die sich manchmal Hilfe wünschten.

Wer Hilfe braucht – dafür haben Gerster und Waidmann einen Blick entwickelt. Trotz des oftmals hektischen Treibens am Bahnhof bleibe immer mal wieder Zeit für ein „Danke“. Für beide Frauen ist Ansporn ihrer Arbeit das gute Team und die Freude am Umgang mit Menschen. „Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Ältere, Menschen mit Behinderung, Migranten oder Überlebenskünstler – uns begegnen ganz unterschiedliche Gruppen“, erläutert Gerster. Auf welche Gruppe sie in der nächsten Schicht trifft, weiß sie nicht: „Deshalb ist die Arbeit auch so spannend.“