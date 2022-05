1.500 Euro für den Waldkindergarten „Die Waldbiber“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements spendet die Sparda-Bank Baden-Württemberg 1500 Euro an den Waldkindergarten Biberach e. V. – die Waldbiber. Das Geld wurde für den Bau eines Tipis benötigt, das nun den 20 Kindern und ihren Erzieherinnen als Aufenthaltsraum dient.

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank. Dank der Unterstützung haben wir einen neuen tollen Aufenthaltsraum inmitten der Natur“, freut sich Jasmin Gulde, die 1. Vorsitzende des Trägervereins. Die Kinder des Waldkindergartens im Biberacher Ortsteil Mettenberg, erleben ihren Kindergartenalltag jeden Tag im Freien auf Feld, Wald und Wiese. Gerade wenn es mal nass oder kalt ist, bietet das neue Tipi einen geschützten Ort, um sich für das gemeinsame Vesper oder zum gemeinsamen Singen und Spielen zurückziehen zu können. Alle 20 Waldbiber finden im Tipi Platz und dürfen sich bereits seit einigen Tagen in der neuen Unterkunft austoben.

„Als Genossenschaftsbank ist uns das Engagement in der Region besonders wichtig. Dazu passt natürlich auch die Förderung der Waldbiber-Kinder. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder hier hautnah Natur erleben. Wir sind daher sehr glücklich, das tolle Konzept und die Ehrenamtlichen, die sich hier besonders stark einbringen, mit unserer Spende unterstützen zu können“, betont Rainer Nuhn, der Leiter der Sparda-Filiale in Ravensburg, der zur Spendenübergaben vor Ort war und sich dabei auch gleich ein eigenes Bild von der Gemütlichkeit eines Tipis machen konnte. „Da beneide ich die Kinder schon etwas, wenn ich jetzt an meinen Schreibtisch zurückkehre“, meint er lächelnd.

Die Mittel stammen aus dem Gewinnsparverein der Sparda-Bank Baden-Württemberg, der größten und mitgliederstärksten baden-württembergischen Genossenschaftsbank. Gefüllt wird der Spendentopf durch die Loskäufe beim Sparda-Gewinnsparen. Ein Gewinnsparlos kostet sechs Euro, vier Euro fünfzig werden davon angespart und ein Euro fünfzig wandern in das Spielkapital. Davon gehen 25 Prozent als Spenden an mildtätige Zwecke, die restlichen 75 Prozent fließen in den Gewinnplan.