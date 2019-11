Überraschung in Reichenbach

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben für den nächsten Coup in der noch jungen Saison gesorgt. Ersatzgeschwächt konnte die TG durch eine geschlossene Mannschaftsleistung beim Spitzenteam TV Reichenbach mit 33:24 (15:13) gewinnen.

Nachdem bereits im Vorfeld das Fehlen von Spielmacherin Rebecca Kunz und Rückraumspielerin Lea Unterfrauner klar war, meldete sich auch noch kurzfristig Jenny Wagner krank ab, was der Breite des TG-Kaders nicht gerade guttat. Letztlich ging Biberach die Partie mit elf Spielerinnen an. Erneut begann, unter der lautstarken Anfeuerung der TG-Männer, die vorab an gleicher Stelle im Einsatz waren, Lena Krais auf der Rückraum-Mitte-Position. Zu Beginn waren die Gastgeberinnen das bessere Team, Biberach geriet mit 2:4 in Rückstand (9.). Anschließend steigerte sich die TG nach und nach und so sahen die Zuschauer in der Brühlhalle ein enges Spiel, in dem die TG weiter meist mit ein oder zwei Toren hinten lag.

Gegen die körperlich starken Reichenbacherinnen verteidigten die Biberacherinnen mit der nötigen Aggressivität und waren auch lauffreudig. Im Angriff spielte die TG mutig. Die starke Lissy Branz glich zum 9:9 aus (20.). Danach ging die TG durch Treffer von Yvonne Schneider, Anne Münzer, Jessica Haas und Lara Kuhn mit 13:11 in Führung. 15:13 für Biberach hieß es zur Pause.

Starke Defensive

Den zweiten Durchgang eröffnete Julia Spies mit einem ihrer vier Treffer für die TG. Eine immer besser werdende Andrea Bretzel im Tor und eine stark kämpfende Defensive waren die Grundlage für die erste Vier-Tore-Führung von Biberach (35.). Im Angriff zeigte die TG nun immer mehr Zug zum Tor und erzielte teilweise sehr schön herausgespielte Treffer. Ab der 47. Minute (23:20) legte Biberach durch Tore von Annki Branz (2) und Anne Münzer einen kleinen Zwischenspurt zum 26:20 ein. In dieser Phase ließ sich die Mannschaft auch nicht von einer einfachen oder einer doppelten Manndeckung aus der Ruhe bringen. Ein erneuter Drei-Tore-Lauf sorgte schließlich für die Vorentscheidung. Schlussendlich siegte die TG mit 33:24.

Krais verletzt sich an Schulter

Es war insgesamt ein sehr starker Auftritt der TG-Frauen gegen einen wirklich guten Gegner. Alle Spielerinnen zeigten eine tolle Vorstellung. Zum Leidwesen der TG verletzte sich aber Lena Krais im Lauf der zweiten Halbzeit an der Schulter. Ein genauer Befund steht noch aus. Andrea Bretzel im TG-Tor war wieder einmal ein überragender Rückhalt und auch Svenja Hardegger, die als Außenspielerin im Rückraum aushalf, spielte klasse. Anne Münzer, die nach ihrer Fußverletzung immer besser wird, bekam viele Einsatzminuten und erzielte ihre ersten Saisontreffer. Positiv war für die TG auch das Comeback von Valentina Herth, die gleich in ihrem ersten Spiel nach einer Schulterverletzung wieder toll Regie führte.

Weiter geht es für die Biberacherinnen am kommenden Samstag, wenn die SG Hofen/Hüttlingen in die PG-Halle kommt.