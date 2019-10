Überraschender Punktverlust

Die Schachspieler der SG Reute-Biberach II haben sich in der B-Klasse mit 3:3 von den SF Ertingen II getrennt. Der Punktverlust der SG II war insofern überraschend, als dass das Team seit der Gründung vor 18 Monaten saisonübergreifend alle Spiele gewonnen hatte.

Die „Zweite“ der Spielgemeinschaft des TSV Reute und der TG Biberach ist de facto eine Jugendmannschaft. Dennoch ging die SG II als klarer Favorit ins Spiel gegen die Ertinger. An Brett sechs musste der jüngste SG-Spieler, Damian Haffner, allerdings seiner mangelnden Spielerfahrung Tribut zollen und verlor zügig. Dennis Kiefel sorgte hingegen postwendend für den Ausgleich, indem er seinen Gegner am fünften Brett überspielte. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Erik Hobson, der sich nach zu passiven Zügen und einem Aussetzer in der Mitte des vierten Bretts Matt setzen ließ. Im Anschluss drehten zwei junge Reuter auf. Luca Sörgel gewann per Zwischenschach eine Figur, anschließend gar die Dame und damit sicher Brett drei. Am zweiten Brett lieferte Jona Elsässer eine souveräne Vorstellung ab. Mit drei Figuren weniger und einem drohenden Turmverlust gab sein Gegenüber schließlich auf. Somit hätte SG-Spitzenspieler Benedikt Pfeifer den Mannschaftssieg nach Hause fahren können. Doch er verlor trotz großem Widerstand und so musste die SG II erstmals einen Mannschaftspunkt abgeben. Das 3:3 reichte aber, um sich auf Platz zwei vorzuschieben, da der SC Saulgau gegen den SC Weiler III mit 2,5:3,5 verlor.