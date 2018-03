Überfall auf 18-Jährigen

Ein 18-Jähriger ist laut Mitteilung der Polizei am Montag in Biberach Opfer von Räubern geworden. Wie der junge Mann später der Polizei schilderte, habe er sich gegen 19.30 Uhr in der Wartehalle des Biberacher Bahnhofs aufgehalten. Dort hätten ihn fünf Männer zunächst angesprochen, dann festgehalten und auf ihn eingeschlagen. Dann hätten die Räuber dem 18-Jährigen laut eigener Aussage den Geldbeutel und das Telefon abgenommen und seien damit geflüchtet. Der 18-Jährige blieb leicht verletzt zurück.

Mittlerweile ermittelt die Kriminalpolizei die Hintergründe der Tat und sucht die Räuber. Eine nähere Beschreibung der dunkelhäutigen Männer liegt derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise von Zeugen.