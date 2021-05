Ökumenischer Prüfungssegen für Abschlussschüler im Kreis Biberach

Das katholische Jugendreferat Biberach hat gemeinsam mit der Profilstelle Schulpastoral Biberach und Saulgau und dem Evangelischen Jugendwerk Biberach einen ökumenischen Prüfungssegen an fünf Orten im Landkreis Biberach organisiert. Mit Mut machenden Impulsen und Texten sollen die Prüflinge bestärkt und zuversichtlich in ihre Abschlussprüfungen gehen.

„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten der Pandemie, in denen alles anders ist – auch die Prüfungsvorbereitung – ist es wichtig, die Prüflinge zu begleiten und zu stärken“, so Carsten Reinaerdts, Dekanatsbeauftragter für Schulpastoral in den Dekanaten Biberach und Saulgau.

Beim ökumenischen Prüfungssegen handelt es sich um ein freiwilliges Angebot, das bewusst von der regulären Unterrichtszeit losgelöst ist, für Abschlussschüler sämtlicher Schularten. In Biberach und Laupheim hat der Prüfungssegen bereits stattgefunden. Die sehr dynamische Corona-Lage brachte es mit sich, dass das Format kurzfristig den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden musste.

In Biberach wagten sich trotz des sehr unbeständigen und nasskalten Wetters etwa 20 junge Menschen in den Hof des Alfons-Auer-Hauses, wo Miriam Rampp, Jugendreferentin beim Evangelischen Jugendwerk Biberach und Dominik Kern, Dekanatsjugendseelsorger der Dekanate Biberach und Saulgau, mit guten Gedanken und dem Prüfungssegen aufwarteten. In der Region Laupheim ließen die Inzidenzzahlen keine Präsenzveranstaltung in der Marienkirche zu. Daher wurde ein Video aufgenommen, das die Prüflinge über verschiedene mediale Kanäle abrufen konnten, sowie Materialien wie eine eigens angefertigte Prüfungskerze nach Laupheim geschickt. In Ochsenhausen werden fallende Zahlen abgewartet, um die Andacht zum Prüfungssegen in der Basilika feiern zu können. Der ursprünglich geplante Prüfungssegen am 5. Mai musste ausfallen. Ein Ersatztermin steht bisher noch nicht fest.

In Bad Schussenried und Riedlingen findet der Prüfungssegen jeweils am 7. Juni um 17 Uhr statt – in Bad Schussenried auf dem Schulhof der Drümmelbergschule und der Jakob-Emele-Realschule und in Riedlingen auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Realschule. „Wir hoffen, dass die Inzidenzzahlen bis dahin so sind, dass wir die Segensfeiern unter freiem Himmel, mit Maske und Abstand problemlos feiern können“, erläutert Reinaerdts den derzeitigen Planungsstand.

An den Prüfungstagen brennt symbolisch für alle Prüflinge eine Kerze in den fünf Orten, in denen der Prüfungssegen stattfand.