„Ökumene in Vielfalt“ musikalisch hörbar gemacht

„The human beings“, die Interkulturelle Musikband der Ökumenischen Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie aus Biberach, konnte mit ihrem einstündigen Auftritt beim Katholikentag in Stuttgart auf der Caritas-Bühne beim Rathausplatz wahrlich als Botschafter des Mottos „Ökumene in Vielfalt“ bezeichnet werden. Schon die ersten Töne, Latin Rock von Santana, mit gambischer Percussion fetzig gespielt, brachten zahlreiche Katholikentagsbesucher*innen dazu, ihre Mittagspause auf dem Rathausplatz bei der Caritas-Bühne zu verbringen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Der Sting-Klassiker „Fragile“ wurde mit syrischem Text von Sängerin Alaa neu interpretiert, Sänger Assan ließ „No woman no cry“ in neuem musikalischen Gewand erklingen. Nach dem mit syrischen und gambischen Texten ergänzten „Imagine“, der John Lennon-Hymne für Frieden und Völkerverständigung, stimmte der gesamte Marktplatz ein in ein finales „Give Peace a Chance!“. Danach zog die Band noch weiter zu einer unplugged-Straßenmusik Einlage am Stand der Diakonie Württemberg, gegenüber des Landtagsgebäudes. Mit Percussions, Saxofon, Gitarre, Akkorden und Gesang wurde die musikalische Brücke zum Publikum geschlagen.