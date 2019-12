Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit

- Die Stadtverwaltung und ihre öffentlichen Einrichtungen sind vom Dienstag, 24., bis Samstag, 28. Dezember, sowie an Silvester, Neujahr und Dreikönig geschlossen. Diese Besonderheiten sind zu beachten.

Das Museum kann von 26. bis 30. Dezember sowie am 6. Januar zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden.

Die Volkshochschule, die Bruno-Frey-Musikschule, das Sachgebiet „Steuern“ der Kämmerei sowie die Ortsverwaltungen Stafflangen, Ringschnait, Rißegg und Mettenberg bleiben von 23. Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen.

Die Stadtbücherei bleibt vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Ab 2. Januar ist zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Medienrückgabe ist außer in der Silvesternacht rund um die Uhr über die Außenrückgabe möglich. Medien können auf katalog.medienzentrum-biberach.de verlängert werden.

Das Hallensportbad bleibt an Heiligabend und Silvester geschlossen. Am 25. Dezember und 1. Januar ist es von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am 2. Januar von 9 bis 22 Uhr. An den übrigen Tagen der Schulferien inklusive 26. Dezember und 6. Januar ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Beim Baubetriebsamt ist unter Telefon 07351/51288 ein Straßenbereitschaftsdienst eingerichtet. Das städtische Forstamt ist am 2. und 3. Januar ebenfalls nicht zu erreichen.