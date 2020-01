Öffentlicher Nahverkehr: Ab wann Pendler ein Ticket für die Regio-S-Bahn lösen

Von Deutsche Presse-Agentur

Mit Optimismus hat der SV Waldhof Mannheim am Samstag das Training auf die restliche Rückrunde in der 3. Fußball-Liga aufgenommen. Allerdings musste der Tabellendritte in der ersten Einheit auf die Stürmer Kevin Koffi und Valmir Sulejmani verzichten. Koffi verpasste seinen Rückflug aus der afrikanischen Heimat, so dass der Ivorer morgen in Mannheim erwartet wird. Sulejmani leidet an einem grippalen Infekt, soll aber spätestens am Montag wieder fit sein, wenn die Waldhöfer ins Trainingslager ins türkische Side aufbrechen.