Öffentliche Diskussion „Platz für alle“

Was braucht die Biberacher Innenstadt, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Welche Rolle spielt der öffentliche Raum für Einwohner, Besucher und Gäste? Zu diesen zentralen Fragestellungen findet aktuell eine breit angelegte öffentliche Diskussion unter dem Motto „Platz für alle“ statt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, geht es in der siebten Woche des Dialogprozesses vom 27. April bis 3. Mai um das Thema „Mobilität, Straßenraum und Erreichbarkeit“. Dabei sollen Antworten auf folgende Fragen gefunden werden: Wie attraktiv sind die öffentlichen Räume für die Fußgänger, die Radfahrer, die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs und die Autofahrer? Inwiefern besteht hier Chancengleichheit? In welchem Ausmaß ist Parkraum in der Altstadt notwendig, was muss mit dem Auto tatsächlich direkt erreicht werden können?

Die Verwaltung lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, mitzudiskutieren. Vorschläge und Meinungen können über die städtischen Social-Media-Kanäle, aber auch direkt Stephan Fehrenbach mitgeteilt werden. E-Mail: S.Fehrenbach@Biberach-Riss.de, Telefon: 07351 /51 40 91. Wer möchte, kann sich auch postalisch an Stephan Fehrenbach wenden, Museumstraße 2, 88400 Biberach. Weitere Informationen zum Projekt: www.biberach-riss.de/platz